Keiko china de risa con apoyo de Vargas Llosa

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, agradeció el respaldo que le expresó el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, en la segunda vuelta electoral.

“Agradezco y saludo el respaldo del escritor Mario Vargas Llosa porque en estos momentos no solo nos enfrentamos a la pandemia y al hambre, sino también nos enfrentamos al comunismo», indicó durante su visita al mercado mayorista Túpac Amaru II en el distrito de San Luis.

Fujimori aseguró que en una comunicación con Mario Vargas Llosa se comprometió a respetar “la democracia, la libertad de expresión y la independencia de poderes”.

EL MAL MENOR

El escritor peruano consideró en su última columna de opinión ‘Piedra de Toque’ que los peruanos deben votar por la candidata Keiko Fujimori, “pues representa el mal menor” y argumentó que con ella hay más posibilidades de salvar la democracia, mientras que con el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, no ve ninguna.

Además, Mario Vargas Llosa planteó como condiciones a la hija de Alberto Fujimori que se comprometa a respetar la libertad de expresión, a no indultar a Vladimiro Montesinos, a no expulsar ni cambiar a los jueces y fiscales del Poder Judicial y a convocar a elecciones al término de su mandato. Respecto a estas expresiones del Nobel de Literatura 2010, Keiko señaló que no le corresponde a ella calificarse del “mal menor”.

el dato

El candidato de Perú Libre obtuvo el 19.10% de los votos en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2021 y se enfrentará en el balotaje a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), que alcanzó 13.37%.