“Lo que haga me interesa dos pepinos”: Magaly marca distancia de Andrea Llosa

Magaly Medina demostró que no le interesa lo que opine Andrea Llosa de su persona, pues en recientes declaraciones para un medio local, marcó distancia en la previa al regreso de su programa Magaly TV La Firme.

“El equipo ya está chambeando, muy calladitos, sin hacer mucho aspaviento, como siempre. Por eso, ni bien bajé del avión (estuvo en Suiza y España de vacaciones con su esposo) no he parado, mañana sigo chambeando y también tengo que grabar contenido para redes y viajar en la noche”, dijo.

La popular ‘Urraca’ resaltó el trabajo que realizan sus reporteros, sin mirar a los programas del lado, como al parecer lo habría hecho Andrea, al opinar de Magaly.

“Desde que empecé en ATV, hace 26 años, mi equipo y yo fuimos una isla, no nos interesa el resto o una persona en especial, lo que haga o deje de hacer el resto nos interesa dos pepinos. Además, yo no le voy a contestar ni a Juliana ni Andrea ni a ‘Perico de los palotes’. Yo escojo a mis enemigos, ellos no me escogen a mí. Si alguien necesita un poco de publicidad y referirse a mí para llamar la atención de la prensa, no es mi caso, no voy a contestar”, acotó.

«Volvió el caos», Magaly vuelve y más recargada que nunca a la televisión

“Volvió y empezó el caos. Magaly TV La Firme regresa muy pronto”, dice la voz en off del video que la Urraca subió.

Cabe señalar que este podría haber sido grabado en el pasado, para una temporada anterior antes de pandemia, ya que nadie aparece utilizando mascarillas, mientras la presentadora camina por la calle y ocurren todo tipo de problemas, como que roceadores se prendan y mojen a algunos usuarios.

