Magaly a Tepha tras confirmar romance con Sergio Peña: “Por fin sacó a Pancho de su corazón”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ‘urraca’ no pudo evitar de pronunciarse en su programa sobre el nuevo romance de Tepha Loza y Sergio Peña, y recordó al último novio de la ‘chica reality’.

Tepha Loza y Sergio Peña le gritaron al mundo el día de hoy que estaban en un romance tras tildarse de “mi amor” en redes sociales. La ‘urraca’ no dejó de opinar al respecto y recordó a Pancho Rodríguez, el “eterno novio” de Tepha.

“Tepha Loza parece que por fin sacó de su corazón a su eterno novio, Pancho Rodríguez, que ya antes de irse a Chile la había reemplazado por Yahaira Plasencia. Esta vez silenciosamente ya tenía un nuevo pretendiente que ahora prácticamente ha oficializado.”, dijo Magaly.

“El futbolista Sergio Peña, separado hace unos meses de su esposa cuando se mostraron unas imágenes en el programa de Rodrigo González, dónde se le veía a ella saliendo de un hotel con un pata que no era su esposo”, agregó.

Y luego no dudó en darle con palo por alguna razón desconocida, recalcando que ahora está de novia con alguien más famoso que ella. “Realmente la pobre Tepha Loza siempre ha sido la segundona, su hermana es más conocida que ella, la que siempre ha llamado más la atención, ella con su eterno novio Pancho Rodríguez y ahora con Sergio Peña, que creo que es más conocido que ella”, sentenció.

Mire también: Alessia Rovegno sobre Mafer Neyra: “fue una persona importante en la vida de Hugo”

La hermana de Melissa Loza asegura que nunca quiso ventilar su romance con Sergio Peña y todo fue parte de una metida de pata.

Tepha Loza habló con ‘América Espectáculos’ sobre el romance con Sergio Peña tras gritar a los cuatro vientos que está más que enamorada. La hermana de Melissa Loza asegura que nunca quiso ventilar su relación con el futbolista, pero la emoción de estar enamorada le pudo más y sin querer le dijo “mi amor”.

“Se me escapó, pero bueno ya, estoy feliz. Quiero cuidar esto, me ganó la emoción, hace tiempo no siento esa ilusión tan grande que de verdad, es una ilusión bien bonita”, dijo Tepha en un principio. Y es que la hermana de Melissa Loza hace un buen tiempo que está soltera, tras terminar su romance con Pancho Rodríguez.

“No queremos exponer esto, obviamente somos personas públicas, estamos cuidando esto para que siga fluyendo bonito”, señaló. Además, dio detalles de lo que ha conocido del futbolista y dijo maravillas de él.

“Es súper atento, es un chico A1, es muy maduro, es un papá súper presente y nada es un tipazo”, sentenció Tepha. Ella en todo momento se mostró sonriente y con un brillo en los ojos que demostraban que está más que templada del futbolista.

Además: Tepha Loza tras decirle “mi amor” a Sergio Peña: “Se me escapó”