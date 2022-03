Melissa explica cómo funciona tenencia compartida con el ‘Gato’ Cuba

Compartir Facebook

La ex conductora de televisión hizo un resumen de cómo llevan la tenencia compartida de Mía, ella y su ex esposo, el ‘Gato’ Cuba.

Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba dan de qué hablar desde su sonada separación y el acuerdo que lograron hacer por el bien de su hija, la tenencia compartida. Parece que muchos de los seguidores de Melissa están pasando por un proceso similar y le preguntaron a la ex conductora de televisión cómo funcionaba la situación.

Es por eso que ella se tomó el tiempo de explicar a detalle cómo sobrellevan la tenencia compartida con el ‘Gato’. “Yo sé que para algunos no es muy común, entonces me preguntan, ¿cómo es en cuánto los gastos del colegio y todo? Buenos les cuento, por ejemplo, la otra parte compró los útiles, me pasa la boleta y yo le deposito la mitad de los útiles”, aclaró Melissa.

“Igual es en los uniformes, igual, por ejemplo, yo compro la mochila, la lonchera (…) pero le paso la boleta y él me deposita la mitad y viceversa”, agregó. “Espero que les haya explicado bien, así es una tenencia compartida. Los gastos son divididos en partes iguales para ambos padres y listo, todo en favor de la menor para que no le falte nada, como tiene que ser”, finalizó.

Hace unos días Jossmery Toledo y Anthony Aranda estuvieron juntos en el programa ‘En boca de todos’ y allí la ex suboficial elogió la mirada del ‘activador’. “La cara de Anthony es como que te mira y te va a comer”, dijo Jossmery en su momento.

Eso generó que el ‘activador’ se sonroje y ahora ambos siguen juntos pero en el set de ‘Esto es Guerra’, por lo que se ven a diario. Parece que muchos usuarios se emocionaron con esta parejita y le pidieron a Jossmery que sea la vengadora del ‘Gato’ Cuba.

Cabe recordar que todo indica Melissa Paredes le fue infiel al ‘Gato’, con el ‘activador’, por lo que los usuarios creen que Jossmery puede ahora puede vengar al futbolista metiéndose con Anthony Aranda. Ellos le pidieron a la ex suboficial que “haga lo suyo”, pues el cuerpazo y la belleza que tiene pueden hacer caer a cualquiera.

“Jossmery, véngalo al Gato Cuba, por favorcito”, “Si te metes con Anthony, te yapeamos”, “Metete con Anthony Aranda porfa”, “Métete con Anthony, Josmery, y serás la peruana con más seguidores”, “Sé el karma de Melissa”, eran algunos de los comentarios.

