¿Melissa Klug ya hace planes de embarazo con Jesús?: “Me gustaría tener una mujercita”

La ‘chalaca’ se confesó en ‘América Hoy’ y dijo que las ganas que tiene de convertirse en madre por sexta vez, están más presentes que nunca.

Melissa Klug llegó hasta el set de ‘América Hoy’ para hablar de su relación con Jesús Barco, a unas semanas de haberlo eliminado de toda su red social. Ella expresó que actualmente ellos están muy estables como pareja y hasta habló de los planes de una familia.

Fue Janet Barboza quien cuestionó a Melissa Klug sobre si la ‘chalaca’ se había sometido a algunos exámenes de fertilidad. La ‘chalaca’ confesó que sí se los hizo y afortunadamente no tiene ningún problema. “Sí, yo estoy todo bien”, señaló.

Luego de algunos momentos, Melissa se explayó más en el tema y hasta reveló el sexo del bebé que le gustaría tener con el futbolista. “Lo que dios quiera, que sea sanito, pero sí me gustaría una niña”, dijo. Sobre el sexo de bebé que le gustaría a Jesús Barco, ella dijo lo siguiente: “Igual lo que Dios quiere, con tal que salga sanito es bienvenido”.

Asimismo, Melissa reveló que ella aún no ha dejado de cuidarse con anticonceptivos, por lo que ese sería el primer paso para volver a tener un bebé. “Tienes que desintoxicar un poco de tanto anticonceptivo, conozco mujeres que no han podido quedar embarazada años”, comentó.

La ‘Blanca de Chucuito’ rompió su silencio sobre su actual situación sentimental con el jugador de fútbol, Jesús Barco. Y es que pese a que Melissa Klug aseguró en un comunicado que no volvería hablar de su vida privada, la ‘Chalaca’ decidió contar si continúa o no con sus planes de matrimonio.

Asimismo, aseguró que archivó sus fotos con su novio en un momento de impulso, pero se negó a afirmar que fue por un berrinche. «Quién no tiene esos momentos de calentura. Yo no he borrado (las fotos), una cosa en borrar y otra archivar. Yo no lo veo como berrinche sino como una decisión precipitada», aseguró la ‘blanca de Chucuito’ En ese sentido, La Klug remarcó que los problemas que tuvo con Jesús Barco no se debieron a una tercera persona o un caso de infidelidad.

“Ya es cosa mía, todos tenemos peleas, decisiones que las tomas precipitadas y ya pasó. Aquí no hay terceras personas, no hay traición, pudimos conversar y solucionar todo. Yo no lo tomo como un berrinche, sino como una decisión precipitada, todos tenemos esos momentos”,

refirió.

