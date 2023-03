Melissa Paredes “auspicia” su propia despedida de “Préndete”

Compartir Facebook

¡”Préndete” no prendió! Melissa Paredes solo duró dos meses en el programa matutino de Panamericana. Hace unos días, la ex pareja del “Gato” Cuba reconoció que no iba más en el espacio televisivo y anunció su adiós. Es por ello que, para llevarse un buen recuerdo de lo que fue su casa televisiva por unos meses, decidió compartir un momento de confraternidad con sus compañeros.

Mediante sus redes sociales, Melissa Paredes se dejó ver en un chifa junto a Karla Tarazona, “Metiche” y demás compañeros de “Préndete”. En este restaurante, el equipo de “Préndete” degustó de un buffet de comida china, el cual habría sido pagada por la propia Meli.

“Estamos aquí en despedidas con los compañeros”, se escucha decir a Melissa Paredes ante los gritos de los presentes. “Todo muy rico y delicioso”, agregó la ex conductora de “América Hoy”.

Karla Tarazona fue la encargada de revelar que el almuerzo del equipo de “Préndete” fue “auspiciado” por Melissa Paredes.

“Lo mejor del almuerzo es que … la compañera lo está pagando”, indicó Tarazona. “Seremos pobres, pero comemos en paquete”, agregó “Metiche”.

MELISSA PAREDES NO VA MÁS EN “PRÉNDETE”

El rumor fue difundido por Rodrigo Gonzáles, “Peluchin”. En su programa, “Amor y Fuego”, el conductor de espectáculos declaró que le habían llegado unas “voladas”, indicando que Melissa Paredes no iría más en “Préndete”.

Ante esta situación, Karla Tarazona le cedió la palabra a Melissa Paredes para que aclare el panorama sobre su continuidad en “Préndete”. Efectivamente, “Meli” confirmó lo dicho por “Peluchín”.

“Toca decir como han sido las cosas. Si bien es cierto mi contrato termina el viernes 10, es verdad que se me iba a renovar. Mi manager estuvo viniendo acá desde el lunes, pero se tomó la decisión de que ya no. Sus razones y motivos tendrán (los directivos del canal) y se respetan. Yo estoy agradecidísima con ustedes por recibirme de una manera tan bonita. Con la producción del programa. Me llevó el mejor recuerdo y cariño de todos ustedes”, expresó Melissa Paredes.