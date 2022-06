Melissa Paredes jura haber sido buena esposa: “le regalé un carro, imagínense”

Compartir Facebook

Melissa Paredes recalcó que Rodrigo Cuba no fue quien costeaba todos los gastos del hogar. Así, deslizó cuando le preguntaron si prácticamente el futbolista la mantenía.

“Me da risa eso, es como que Anthony ahorita diga que me paga todo. A veces me olvido de pagar mi celular. Soy muy olvidadiza. Mi ex pagaba por ejemplo mi celular o alguna cosa y yo pagaba las compras de la casa”, dijo la modelo.

En ese mismo instante agregó que incluso le regaló un automóvil: “Pagaba su carro entero, le regalé un carro, imagínense”.

«Cuidadito con lo que usted dice», Melissa arremete contra Magaly en redes

Magaly había afirmado que Melissa usa a su hija para amenazar a la familia de su ex esposo Rodrigo Cuba a lo que la ex conductora de tv refutó y rechazó e incluso lanzó una advertencia a la popular ‘Urraca’.

«La mostra del otro canal acaba de decir que usó a mi hija para amenazar… Señora ubíquese para empezar la pongo en contexto..», empezó diciendo Melissa.

Y es que se especuló que la psicóloga del programa ‘América hoy’ Lizbeth Cueva tenía algo que ver en el tema legal de Paredes lo que la actriz rechazó.

«La psicóloga no tiene nada que ver y en tal caso hubiera un tema legal serían las personas o psicólogos del Poder Judicial y la cámara Gesell, a quién le tienen tanto miedo, no tienen que inventar que la psicóloga de canal 4 tiene algo que ver», acotó.

Además recalcó que su ella no usa a su hija para ningún tema ya que tampoco hay algún proceso legal en curso que ella misma haya abierto.

«Mucho cuidado con lo que dice e insinúa porque salgo a mis plataformas porque ya me cansé de estar callando, ya me cansé de ser su títere y quiera hacer rating conmigo deje de hablar de mí, por favor», continuaba diciendo Melissa.

