Milena Zárate no apuesta por el romance de Melissa Klug y Jesús Barco

La cantante Milena Zárate habló sobre el polémico romance de Melissa Klug y Jesús Barco quienes hace poco se comprometieron en una velada romántica junto a la familia de ambos.

Y es que Milena cuestionó no la gran diferencia de edad de la pareja sino las experiencias vividas de cada uno refiriéndose a Jesús como un chico muy joven y que recién esta empezando a vivir.

«Es un hombre que recién está soltando la teta», dijo Milena sobre Jesús Barco pues tiene casi la misma edad que las hijas de Melissa Klug.

«Mira lo que pasa es que no se trata de la edad, lo que pasa es que no supieron interpretar lo que dije yo. Yo felicité a Melissa, porque si bien es cierto, Melissa por la edad que tiene y a pesar de ser abuela, que eso fue lo que malinterpretaron, es un mujerón… Y el hecho de que ella pueda tener una relación con un joven, pues bien por ella», aclaró la colombiana sobre sus pasadas declaraciones sobre la chalaca y su nuevo amor.

La cantante fue bastante directa al explicar las razones por las que no le vería un buen futuro a la relación de Jesús Barco y la popular ‘Blanca de Chucuito’, asegurando que las etapas que el pelotero no vivió pesarían sobre su relación en un futuro, y aunque les desea toda la felicidad del mundo, ella asegura que ni al matrimonio llegan.

«Pero no es algo que yo le vea mucho futuro, no porque sea abuela, ojo, no tiene nada que ver, no es por eso, sino es porque todos nosotros tenemos etapas, tú no tienes el mismo pensamiento que quizá tenías cuando eras de 18 años… No es por la edad, es por el recorrido que le lleva, que es bastante… Bien por ella y de verdad que les vaya bien. Yo la verdad es que no le veo mucho futuro, al punto de, ni a casarse, no lo veo», manifestó Milena Zárate.

Melissa Klug sobre Farfán: “seremos padres de dos hijos hasta que Dios quiera”

Melissa Klug tuvo bonitas palabras al referirse a la relación que guarda con el padre de sus dos menores hijos, el futbolista Jefferson Farfán. Como diría el dicho, luego de la tormenta llega la calma, y es que recordemos que por problemas llegaron hasta los tribunales.

“Seremos padres de dos hermosos hijos hasta que Dios quiera”, dijo para un diario local, la ‘Blanca de Chucuito’.

“Jeremy aún no (termina la primaria). Tiene 9 años, pero ya salió de vacaciones y con excelentes notas ambos (Adriano, también) Dios quiera (que vuelvan a clases presenciales)”, agregó.