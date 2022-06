Modelo fue echada de la boda de su amiga por lucir mejor que la novia

Compartir Facebook

Alena Yildiz, de 22 años de edad, estaba emocionada por la boda de una de sus mejores amigas. Sin embargo, cuando la novia vio cómo le quedaba el vestido de dama de honor que había elegido para Alena, cambió de opinión y prefirió desinvitarla, porque ya saben… pensó que brillaría mucho más que ella.

«Mi amiga cercana me desinvitó de su boda porque pensó que me veía demasiado bien en el vestido que ELLA eligió para mí», escribió Alena.

El video superó las 13 millones de reproducciones y más de 3 millones de likes. Internautas estuvieron de su lado asegurando que la amiga en realidad no lo es. Otros no creyeron la historia y dijeron que seguramente se inventó la historia para mostrar lo bien que se le veía el vestido. Algunos otros, aseguraron que no culpaban a la amiga pues Alena lucía realmente bien.

Despierta del coma y se entera que su pareja se fue con otra mujer

Se trata de Brie Duval, una mujer de 25 años, que se había mudado de Australia a Canadá. La joven tenía una relación de cuatro años. Sin embargo, durante una salida nocturna con amigos, el 29 de agosto de 2021, la joven sufrió una caída en un estacionamiento y se golpeó gravemente en la cabeza.

Por lo mismo, debió ser trasladada en avión al Hospital de la Universidad de Alberta y se mantuvo en una unidad de cuidados intensivos con una lesión cerebral y huesos rotos.

Los padres de Brie se negaron a apagar el soporte vital y tras tres semanas en coma se comenzaron a registrar signos de mejoría.

La joven despertó y si bien experimentó algo de amnesia, con el paso del tiempo comenzó a hilar los hechos ocurridos y, tras esto, se le permitió acceder a su celular. Ahí fue que se enteró de todo.Su pareja de cuatro años, con quien estaba viviendo antes del accidente, la engañó. Y no solo eso, el sujeto la bloquéo de las redes sociales y se fue con otra mujer.

