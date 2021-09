Natalie Vértiz no descarta tener otro bebé: “Quién sabe, tal vez más adelante”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ex chica reality no descarta seguir agrandando la familia, además expresó su emoción por el primer mes de su pequeño Leo.

Natalie Vértiz hace un mes se convirtió en mamá por segunda vez y en su cuenta de Instagram reveló todos los detalles de su etapa de gestación y que no descarta en tener a otro bebé.

Mire también: Luciana fue ‘ampayada’ presuntamente subiendo al carro de ‘Pato’ Parodi

La modelo aprovechó en interactuar con sus fans con una ronda de preguntas y sorprendió a muchos con esta declaración de convertirse en mamá por tercera vez: “No sé…por ahora soy feliz con mis dos hombrecitos. ¡Quién sabe más adelante!”, respondió.

Además respondió otra pregunta de una usuaria donde le indaga hasta cuándo piensa dar de lactar a su bebé: “El tiempo que él y yo queramos. Creo que tanto Leo como mamita tienen que estar contentos. No le pongo límite de tiempo porque me pongo ansiosa”, mencionó.

Reveló que en su embarazo subió 11 kilos, pero que siempre comió saludable, tratando de no prohibirse algunos antojos.

No pudo ocultar su emoción por el primer mes de su pequeño y que desde que llegó a su vida se siente muy feliz de querer agrandar la familia: “¡Feliz primer mes, mi amor! Leo, mamá te ama con todo su ser! Todos estamos babeando por ti #MyLeoBaby #1monthOld”, escribió.

“NO PODÍA SOLTAR A MI ESPOSO”

La ‘ex chica reality’ afirmó que después de dar a luz el proceso post parto ha sido un poco difícil para la modelo y que no lo hubiera logrado sin el apoyo incondicional de su esposo Yaco Eskenazi.

Natalie aseguró que cuando dio a luz no podía dejar a su esposo Yaco pues lo necesitaba para todo, al parecer había creado una dependencia del ‘ex guerrero’ al haber sido madre por segunda vez.

«Yo ya les había contado que me había dado Yaquitis, que no podía soltar a mi esposo, pero miren por favor como ha aprendido. Él está acá mientras yo grabo mis videos», se le escucha decir a Natalie Vértiz.

A través de sus redes sociales Natalie confirmó que quería tener a Yaco lo más cerca posible y así lo demostró en un video publicado.

«El post parto es real, me dio yaquitis a más no poder Yaco Eskenazi. Así que aquí lo tengo, right next to me (justo al lado mío)», agregó.

Además: Jossmery Toledo lista para viajar a Europa y jura que no tiene ‘sugar daddy’