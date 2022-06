Nicola Porcella sobre Al fondo hay sitio: “jamás he querido entrar ni ser Nicolás”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El modelo Nicola Porcella acabó con las especulaciones luego de pronunciarse en redes sociales sobre la posibilidad de actuar en ‘Al fondo hay sitio’. Porcella fue enfático al afirmar que nunca quiso entrar a ‘Al fondo hay sitio’.

Como se sabe, el ‘Ojiverde’ se encuentra en México y tiene como meta establecerse allá para luego llevar a la madre de su hijo y por supuesto a su propio retoño. Sin embargo, se dio un tiempo para responder todo tipo de preguntas en Instagram.

También puedes ver: “No pensé que doliera tanto”: Hermana de Patricio dejó de amamantar a su bebé

Es así que, uno de sus seguidores no pudo evitar preguntarle acerca de Al fondo hay sitio y la posibilidad de que pueda participar en la serie. “¿Verdad que participarás en la segunda temporada de ‘Al fondo hay sitio’?”, a lo que el exchico reality respondió: “Falso. Jamás he querido entrar a AFHS ni ser Nicolás como me han dicho. No me interesa trabajar ahí”.

Nicola Porcella vende todas sus pertenencias en Perú para radicar en México: “Me llevo a mi hijo”

En la mañana en el programa de América Espectáculos, el modelo Nicolla Porcella fue entrevistado para que comente a sus seguidores sobre sus proyectos en México. Sorprendió a muchos, cuando Nicola afirmó que se encuentra vendiendo sus cosas en Perú para radicar definitivamente en tierras charras, debido a que tiene un nuevo trabajo en un reality.

También te puede interesar: Yola Polastry enfurece: “la televisión se centra en insultos, ya no se premia el talento”

El excapitán de las cobras, se siente afortunado de las ofertas laborales que tiene, es por esa razón, que ya empezó vendiendo sus carros, y demás pertenencias para echar raíces en México e iniciar carrera en el difícil mundo de televisa.

Nicola revela que también se llevará a su hijo y a su ex pareja: «La idea es llevarme a Adriano y a su mamá porque la idea no es que él esté con su mamá, jamás lo separaría de ella, pero cómo lo dije me gustaría que fuera porque ella es maquilladora», señaló.

Asimismo, dijo: “Eso yo también estaba buscando chamba, pero tengo que establecer en algo perenne, que tofos los meses esté trabajando”.

Cabe mencionar que el modelo, está a la espera de los días para el reto de los “4 elementos real” que se transmitirá en televisa, y que ese mismo programa se transmitirá en Estados Unidos.

Mira también: ¡Insólito! 14 enfermeras quedaron embarazadas al mismo tiempo