Yola Polastry enfurece: “la televisión se centra en insultos, ya no se premia el talento”

La popular animadora infantil Yola Polastry utilizó sus redes sociales para expresar su indignación y tristeza por el contenido que se vierte en televisión nacional. Según alegó ya no se centran en el talento, sino en ofensas e insultos.

En esta oportunidad, Yola Polastry enfureció mediante su cuenta oficial de Twitter. Recordemos que, en los últimos días, todos han sido testigos de los dimes y diretes que protagonizó Magaly Medina y Jazmín Pinedo.

“La televisión, la producción se centra en que los que participan se peleen, se muerdan, se hagan pedazos, insultos cada vez más fuertes y tienen sus puntos de rating”, cuestionó en un primer momento.

“Ya no se felicita al talento, no se premia, no se incentiva, se da con palo. CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS NO HAY. MAL”, agregó.

La televisión, la producción se centra en que los que participan se peleen, se muerdan, se hagan pedazos, insultos cada vez mas fuertes y tienen sus puntos de rating. Ya no se felicita al talento, no se premia, no se incentiva, se da con palo. CRITICAS CONSTRUCTIVAS NO HAY. MAL. — YOLA POLASTRY (@YOLA_POLASTRY) June 19, 2022

Magaly expone a Jazmín y le recuerda cuando se metió en una relación

La guerra ha sido declarada entre Magaly Medina y Jazmín Pinedo quienes se han dicho de todo tras las palabras de la periodista a la modelo por su entrevista a Jefferson Farfán.

Parecía una batalla campal, pues Jazmín Pinedo le dedicó unos minutos de su programa matutino y de la misma manera Magaly Medina le respondió en su programa de espectáculos.

Esta vez la popular ‘Urraca’ arremetió contra la ‘Chinita’ y le recordó la vez que se metió en una relación cuando se le vinculó con el animador Joselito Carrera.

«No entiendo por qué me retan si saben que tengo la razón. Dice que me reta. Hoy día hablamos con Tatiana Merel, quien era la pareja y madre del hijo de Joselito Carrera. Creo que ellos nunca se casaron, pero convivían», comenzó diciendo la conductora.

