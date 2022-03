«No tengo dinero», padre de Ethel Pozo reaparece y pide el perdón de su hija

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Para sorpresa de muchos el padre de Ethel Pozo, Jorge Pozo hizo su aparición por primera vez en la televisión y esta vez para pedirle a su hija su apoyo pues sufre de una enfermedad con la cual no tiene los medios necesarios para afrontar.

Y es que como se sabe poco o nada se sabía del padre de la única hija de Gisela Valcárcel pues la conductora se dedicó sola a la crianza de Ethel cuando eran aún pequeña hasta su juventud.

Jorge Pozo ha hecho un llamado a su hija para que pueda comunicarse con el y brindarle el apoyo que necesita debido a la gravedad de su salud.

“Yo vine para pedir ayuda, estoy enfermo. Tengo un tumor y no tengo dinero. Me comuniqué con el abogado Enrique Ghersi, pero él me dijo que no me ayudarían. Apelo a su sentido de humanidad y cambien de parecer. Yo creo que la ley me ampara”, dijo Jorge.

Es por eso que el programa ‘Amor Y Fuego’ emitirá lo que fue la entrevista al señor Jorge y además recordó a Gisela.

“A Gisela Valcárcel, pucha qué le diría, que la recuerdo siempre, a esa niña dulce, buena, linda. Recuerdos, me pongo triste ahorita, tantos años que no venía por aquí”, dijo.

La ley lo ampara

Además, el conductor Rodrigo González quedó sorprendido cuando leyó que Ethel estaría en la obligación de apoyar a su padre pues así lo estipula la ley cuando este no puede valerse por sí mismo.

“El Ministerio de Justicia precisó que los hijos están obligados por ley a ayudar a sus padres a cubrir sus necesidades básicas cuando no son capaces de valerse por sí mismos, limitaciones físicas, de salud o problemas económicos”, leyó.

Mira también: Jossmery cuadra a Fabio por decir que ella lo llama: “Alucinado, él está bloqueado”

Hasta el momento ni Ethel ni Gisela han dado alguna declaración sobre el caso pues al parecer se quieren mantener al margen de la polémica.