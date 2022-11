» No tenía mucha historia», Mónica Sánchez saca cara por el nuevo ‘Jaimito’

Compartir Facebook

La Popular ‘Charito’ interpretada por Mónica Sánchez en la serie peruana de ‘Al fondo hay sitio’ se refirió acerca del antiguo Jaimito interpretado por Aaron Picasso y esta vez Mónica sacó cara por el actual Jaimito el actor Jorge Guerra.

Cómo se sabe el regreso de la serie peruana fue muy aclamada por miles de peruanos que se encariñaron con cada personaje sin embargo lo que causó asombro fue que no volvieron todos siendo uno de ellos Jaimito pues estaban acostumbrados a ver Aaron Picasso en su rol de Jaimito cuando apenas tenía 7 y 8 años es así que su papel fue reemplazado por Jorge Guerra quien interpretó a Jaimito ya todo un joven lo que causó cierta polémica entre los televidentes.

Y es que la mayoría de peruanos esperaban ver al clásico Jaimito sin embargo se llevaron la gran sorpresa al no ver Aaron Picasso con el papel de Jaimito por lo que esta vez la popular ‘Charito’ habló sobre el tema.

«Lo que pasa es que es otra época, Jaimito era un niño, era un personaje bastante intermitente, no tenia historia mucha, nada. Era muy gracioso porque a veces Jaimito no estaba porque tenía que ir al cole, era un niño menor de edad, tenía que ir al cole por eso no participaba mucho de la historia», dijo en un inicio.

A pesar de ello el actor Aaron afirmó que no tiene ningún problema con que no haya sido convocado para esta nueva temporada de la serie pues se llevó un buen recuerdo de su actuación ya que conoció increíbles personas y actores que llevara siempre en el corazón.