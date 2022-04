Residente responde a Faraon Love Shady: “soy tu fan”

Compartir Facebook

El día de ayer, el artista peruano Faraón Love Shady decidió realizar una sesión tirandole a Residente.

El cantante se dió a conocer por temas como «I’ am happy», «Oh me vengo» y soy guapo» por internet. En su último éxito sale a defender a J Balvin con un freestyle sesión títulada «Rip [R]esentido «. Dentro de este video se explica porque considera que el cantante de «muerte en Hawaii» no es comunista pero si racista.

En esta ocasión, Faraón aprovechó para arremeter contra René, luego que este diera a conocer su opinión del colombiano en BZRP Music Sessions #49 , asegurando que carecía de talento.

Contrario a lo que todos hubieran imaginado, no tuvo ninguna respuesta por parte de Balvin pero si logro llamar la atención y recibir un mensaje positivo de Residente a través de su Instagram.

“Eres el mejor, soy tu fan, sigue metiéndole duro y escribiendo”, contestó René.

Mujer de 83 años, arrestada por usar gatos para robar joyas de sus vecinos

Ruth Gregson es una mujer de 83 años que vive con 65 gatos en su casa, pero recientemente se descubrió que la tierna viejita y sus gatos eran todos unos criminales. La mujer fue acusada de entrenar a sus gatos para robar joyas y otros objetos de valor de sus vecinos.

Fue el Departamento de Policía de Columbus quien abrió la investigación en octubre contra de Ruth Gregson y sus 65 gatos, esto luego de varias denuncias de objetos pequeños, pero de valor sustraído de sus casas.

La razón por la cual la señora Gregson fue sospechosa es porque varias víctimas reportaron que habían recibido visitas de los gatos de la mujer antes de percatarse de los objetos perdidos, los cuales eran piezas de joyería, cubiertos o cualquier cosa de valor.

Como era de esperar, las autoridades se encontraban escépticos ante las versiones de los vecinos afectados, por lo cual abrieron una investigación en la cual implementaron un operativo de vigilancia, quedando sorprendidos al ver lo que sucedida.

