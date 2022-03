«Ridículo», le dice Magaly a ex de Alejandra por pedirle el anillo de compromiso

Compartir Facebook

La conductora tuvo fuertes palabras para el ex de Alejandra Baigorria quien al parecer le habría pedido a la rubia el anillo de compromiso de vuelta tras terminar su fallido romance.

Bastante fastidiada se dejó notar la conductora cuando se refirió a Arturo Caballero ex pareja de la ‘Rubia de Gamarra’ pues la ex chica reality confirmó que su ex pareja se lo pidió y ella solo atinó a tirárselo pues ya no era algo de valor sentimental.

“Alejandra Baigorria contó ayer que su novio, ¿se acuerdan de Arturo Caballero, el chocolatero que después estuvo en afanes con Yahaira Plasencia? Cuando se separó de Alejandra, le pidió el anillo de compromiso cuando terminaron, pero qué ridículo… Eso no se hace y Arturo Caballero, que se apellida Caballero creo que, por las puras, ¿Cómo osó pedirle el anillo? ¿No que era un próspero empresario? ¿Por qué esa mezquindad de pedirle el anillo?”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

Es así que la conductora no dudó en ‘darle con palo’ a Arturo por su mezquindad muy fiel a su estilo.

“Cuando tú le das un anillo a alguien, es porque piensas que va a ser la mujer de tu vida, porque piensas que ella es con la que quieres caminar, si deciden terminar, pues se lo dejas, si ella quiere devolvértelo, si ella quiere dártelo, está bien, pero si terminaron por ‘x’ motivo, parece que fue como una pelea, no le pides el anillo, esperas que ella te lo devuelva”, finalizó.

Guty Carrera cuenta que sufrió de depresión tras denuncia de Alejandra Baigorria

El modelo Guty Carrera, sorprendió a más de uno al confesarles a Milagros Leiva, el calvario que vivió cuando Alejandra Baigorria lo denunció públicamente por violencia psicológica y física.

Sin embargo, un detalle que llamó bastante la atención, pues fue el popular ‘Potro’ quien comentó que fue tanta la depresión que vivió al ser señalado como presunto agresor, que hasta intentó quitarse la vida.

“Me aislé, no quise recibir visitas, porque en ese momento el mundo se había acabado para mí, no había solución. Experimenté por primera vez lo que era estar deprimido, nunca estuve medicado, pero estuve en un colapso nervioso importante”, expresó Guty.

“Yo me acuerdo que vivía en el piso 19, vi cinco minutos ‘El Valor de la Verdad’ y me afectó muchísimo. Dije: ‘mi vida se acabó’. Me acerqué al balcón y pensaba cómo me tiro, de frente, parado, de repente me rompo las piernas… Era un momento muy fuerte y lo pensé mejor por mi familia”, precisó.