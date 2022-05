“Sé la mujer que soy”, Paula Arias habla tras ampay con su ex pareja

Compartir Facebook

Las cámaras de Magaly nuevamente se llevaron la primicia y es que esta vez la ‘víctima’ fue Paula Arias quien fue captada en apasionados besos con su ex pareja el jugador Eduardo Rabanal de quien se había separado hace meses por presunta infidelidad.

Todo quedó evidenciando en la última edición del programa de la popular ‘Urraca’, donde se pudo apreciar el encuentro de ambos en un bar en el distrito de San Isidro.

Las cámaras captaron lo bien que la pasaron la ex pareja pues se apreciaba todavía la confianza y la química que al parecer aún existe en este par.

El encuentro no terminó ahí pues horas después tanto la salsera como el jugador se dirigieron al auto de Paula y fue ahí donde se dieron más de un beso.

Ante las imágenes, un reportero de Magaly Medina fue en busca de Paula Arias y ella no negó el ‘ampay’, pero aclaró que “no está haciendo daño a nadie”.

“Estoy tranquila porque sé la mujer que soy y sé lo que pasa en mi vida privada porque al final los protagonistas somos nosotros”, dijo la salsera para “Magaly TV: La Firme”.

Además, la salsera recalcó que sus decisiones no le hacen daño a nadie porque sabe el tipo de mujer que es por lo tanto no le debe explicaciones a nadie.

“Creo que mis decisiones no le hacen daño a nadie y críticas siempre voy a tener, estoy acostumbrada. Pero las decisiones y lo que vivo día a día son cosas mías”, concluyó.

Paula Arias dice que el amor por Eduardo Rabanal “no se va de la noche a la mañana”

Luego de haber anunciado su ruptura amorosa con el jugador de fútbol Eduardo Rabanal, el corazón de Paula Arias estaría aún latiendo por el deportista. Y es que fue la misma salsera quien afirmó, que los sentimientos

no se van de la noche a la mañana.

La líder de Son Tentación, estuvo como invitada en el set de ‘En boca de todos’, donde contó varios secretos íntimos. “¿Sigues enamorada?”, le consultaron a lo que ella respondió: “¡Qué malos! Estoy en una etapa de mi vida tranquila y renovada. Los sentimientos no se van de la noche a la mañana. Sentimientos hay, pero también tengo clara la situación de trabajo y proyectos que cada uno tiene por separado”, respondió la morocha.

Asimismo, le preguntaron si se quedó con el anillo de compromiso que le regaló Rabanal : “Sí, es normal que me quede con el anillo, tampoco se lo voy a aventar o regalar. ¿Si me lo pide? No creo, sería tamaña inmadurez.