«Se supone que no podía salir embarazada si daba de lactar», reveló Korina Rivadeneira

La ex chica reality Korina Rivadeneira se encuentra saltando en un pie después de confirmar que estaba esperando a su segundo bebé junto a Mario Hart, la modelo se sorprendió de esta noticia pues pensaba que mientras dé de lactar no podía salir embarazada.

El día del amor y la amistad fue el día perfecto para dar esta noticia a todo el mundo confirmando lo que meses atrás se rumoreaba, con una ecografía pintada en su barriga, con Mario Hart feliz al lado y con su pequeña Lara cargada daban esta gran noticia a sus miles de seguidores en sus redes.



«En este día lleno de amor @mariohart y yo queremos compartir con todos ustedes que nuestros corazones explotan de amor porque nuestra familia sigue creciendo. A nosotros se nos adelantó esta hermosa sorpresa, nos enteramos hace poco que SEREMOS PADRES NUEVAMENTE ¡Qué ganas de saber si es otra gorda o un gordito», fue el mensaje de la pareja en Instagram.

Sin embargo, eso no fue todo ya que recientemente Korina confesó que estaba segura que no podía quedar embarazada mientras esté dando de lactar a su pequeña lo que terminó siendo no tan cierto después de todo.

“Tengo 13 semanas, me enteré hace muy poco que estaba embarazada y fue una sorpresota porque yo pues estaba dando de lactar y se supone que no podía salir embarazada”, dijo la modelo.

Además señaló que con su primera hija fue cesareada por lo que debía esperar un tiempo correspondiente para poder ser madre nuevamente sin embargo todo pasó muy rápido para Rivadeneira.

“La oportunidad no se había dado porque estaba dando de lactar, porque recién había salido de la cesárea que tiene que pasar un tiempo prudente, pero sucedió”, finalizó Kori.