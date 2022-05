Tepha Loza se retracta de calificarse como la cábala de la selección peruana: “fue broma”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo Tepha Loza estuvo en boca de todos luego de calificarse como la cábala de la selección a pocos días de haber iniciado una relación sentimental con el futbolista nacional Sergio Peña.

Desde ese momento, no faltaron quienes hicieron burla de aquella afirmación, pues claramente, apenas eran días de haber comenzado una relación. Ante ello, la chica reality aclaró el asunto.

Tambi´én puedes ver: Tailandés durmió 21 años con el cadáver de su esposa: “mi amor no ha cambiado”

Quiero aprovechar este momento para aclarar que fue una broma, surgió en una entrevista, pero fue bromeando, como que siguiendo el juego y nada más, pero no chicos, tranquilos porque no me considero la cábala, poco a poco”, comentó Tepha Loza. “Fue una broma, por favor, recálcalo”, dijo entre risas.

“También, como lo dije, o sea, sería increíble, por eso dije cuando dé el pasito a futuro, vamos a ver qué pasa, todo está fluyendo bien, estamos cuidando, estamos teniendo algo lindo, una ilusión bonita, sana, que es lo que queremos, y no tienen que tomárselo nada personal, la gente se lo toma personal, muy en serio y no es así”, añadió.

También te puede interesar: Maricarmen Marín saluda a Sebastián por sus 8 años de relación

“No metan a Sergio Peña en temas mediáticos”

Tepha Loza se muestra más ilusionada que nunca del futbolista de la selección peruana Sergio Peña. Así lo demuestra en televisión cada vez que le preguntan por el mediocampista, incluso se anima a pedirle permiso abiertamente a Peter Fajardo para que le deje viajar a Qatar, pues ya se considera la cábala de la ‘Bicolor’.

La chica reality explica que atraviesa por uno de los momentos más bonitas, pues como bien se sabe, en el inicio todo es color de rosas. Más bien, en reiteradas veces, la hermana de la Melissa Loza, llena de elogios al volante asegurando que es un caballero y buena persona.

“Siempre habrá comentarios negativos o gente que quiera influenciar, pero detrás de esto hay familias que pueden salir afectadas y no queremos que eso recaiga en nosotros o cargar una mochila que no nos corresponde”, expresó Tepha Loza.

“(Relación a distancia) es saber manejarlo, él tiene me apoyo, él tiene una carrera que cuidar y quiero que no lo metan en temas mediáticos porque no es parte de él. Yo tengo una imagen super limpia, quiero cuidar lo de él y cuidar lo mío. Siempre lo estoy haciendo y que sea sano”, agregó la guerrera.

Mira también: María Pía sobre su salida de EEG: “es doloroso”