Tony Succar luce traje con el Escudo Nacional en los Grammy 2022

El músico y productor peruano no logró ganar un Grammy pero sí que dejó en alto el nombre del Perú al utilizar uno de los símbolos patrios en su traje.

Tony Succar es uno de los músicos peruanos con mayor reconocimiento a nivel internacional y es la segunda vez que lo nominan a los premios Grammy. Su nominación a los Grammy 2022 se debe al disco “Live in Peru”.

Aquel disco se grabó en Lima, en el Gran Teatro Nacional, en donde Tony Succar dio un gran concierto presentando diferentes versiones de “Billie Jean”, “A puro dolor”, “Uptown Funk” y muchas otras canciones reconocidas. A través de sus redes sociales, Tony compartió la gran emoción que sentía de estar nominado a los premios Grammy 2022.

“Empacando, empacando, salimos a Las Vegas en unas horas. Grammys, here we come! (Grammys, ¡allá vamos!)”, dijo Succar. Asimismo, Tony reveló que se encontrará con su padre y su madre antes de volar hasta Las Vegas para asistir a los Grammy.

Además, Tony Succar dedicó unas emotivas palabras hacía el Perú al expresar lo feliz que estaba de ser nominado. “¡Díos mio, estamos nominados para un Grammy! No lo puedo creer, gracias a la Academia y a todos, a todos los miembros, no tengo palabras, no sé qué hacer, estoy dando vueltas. No lo puedo creer, ¡los quiero! Gracias, no sé qué está pasando, pero Perú esto es para ti”, señaló Tony con lágrimas de felicidad.

