Vania Bludau ningunea a Mario Irivarren: “no pintaba nada en mi vida”

Luego de que Mario Irivarren difundiera unas conversaciones que demostrarían que Vania Bludau lo agredió más de una oportunidad, la modelo no se guardó nada y respondió mediante sus redes sociales.

“Si no me importó hablar de mi ex con el que me iba a casar, créeme que me importa cero alguien que no pintaba nada en mi vida o en mi futuro. Que aburrido, respondió a una usuaria en Instagram.

Posteriormente, Vania Bludau afirmó que la popular ‘Calavera Coqueta’ se enfrasca en hablar de ella porque estaría buscando trabajo limpiándose un poco de las acusaciones que le hizo ella misma en su contra.

“Uno aquí gozando en Miami y me vienen con esto. La que puede, puede, el que no sigue hablando para conseguir trabajo”, señaló.

Bruno Agostini hunde a Vania Bludau: “es una mujer dañina”

El exchico reality Bruno Agostini se enlazó con ‘Amor y Fuego’ desde España y se animó a revelar detalles desconocidos de su pasado amoroso con Vania Bludau. “Es un tema complicado para mí por la violencia de género. Yo hablo porque a mí no me gustan las injusticias. Hablo de una mujer que fue mala y dañina conmigo, que me intentó hacer daño, cuando la historia es diferente como ella lo quiere mostrar”, dijo en un inicio.

“Primero hablaba bien de mi con todo el mundo, fue feliz esos días. ¿Por qué ella sale a hablar mal de mí? Lo ha hecho con varias personas. Mario me da pena, lo conozco hace muchos años, es un buen chico, noble y no merece lo que le está pasando en este momento. Que se habrá pasado en algún momento tenso, pues eso es otra cosa, hay que ver el contexto”,agregó.

El modelo contó que no recuerda con una sonrisa a Vania Bludau pues habría sido muy celosa. “Yo viví situaciones de agresividad con ella, pero yo fui más inteligente. Me quiso quitar el celular, íbamos dos días. Noté como que ella quería generar un conflicto, yo me quise bajar del taxi y ella me agarró del brazo (…) Otra fue que una vez entramos a Rústica y a mí me enseñaron a tratar bien a todos, al que limpia los baños, a todos, entonces le hace despectiva al camarero, ella iba de diva”, acotó.

