«Vengativa y manipuladora», le dice Juan Víctor a Andrea San Martín

Una guerra de no terminar y es que esta vez la ex pareja de Andrea San Martín y padre de su hija menor compartió un fuerte mensaje en defensa de su hija a quien aun no puede llevar a su casa o de viaje por las restricciones de la ‘Ojiverde’.

Todo se dio porque Juan Víctor se encuentra de vacaciones disfrutando con su hijo mayor y su novia a lo que diversos cibernautas le dijeron que sería mucho mejor pasarla con su hija también por lo que Sánchez no dudo en responder.

«Lógicamente me encantaría que mi hija comparta con nosotros aquí, pero trofeos… son trofeos? no…», inició diciendo Juan bastante enojado e impotente por la situación.

Además, aprovechó para mandar su ‘chiquita’ a Andrea pues la ‘Ojiverde’ hasta el momento no le permite llevarse a la pequeña fuera de casa.

«Hay gente vengativa, manipuladora y rodeada por un ambiente tan tóxico», dijo Juan Víctor lanzando un fuerte dardo a su ex pareja.

«Estoy seguro que se hará justicia lamentablemente aquí es demasiado lento el sistema… a pesar de las pruebas», finalizó Sánchez.

Andrea San Martín no se ha pronunciado al respecto pues prefiere mantenerse al margen de comentar algo al respecto mediante sus redes sociales.

Andrea San Martín lanza mensaje ante críticas: “siempre me verán avanzando”

Andrea San Martín utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje en medio de las críticas que atraviesa tras su pelea con Juan Víctor.

A través de Instagram, la ‘ojiverde’ contó todo lo que aprendió de sus padres: “Mis papás me enseñaron a no quejarme de ninguna circunstancia en la vida. Todo tenía solución en mi casa, eso siempre recuerdo. Jamás escuché ninguna queja de su parte”.

“Ya de grande le di más valor al ser consciente de todo lo que uno como cabeza debe hacer y mientras que unos se sientan a esperar que les acomoden el camino, a mí me enseñaron a forjarlo”, agregó.

“Para mí esa es la mejor lección que me inculcaron porque creo que si me solucionaban cada piedrita no sería quien soy hoy en día. Estuvieron en los momentos más críticos de mi vida, pero también se escondieron para ver cómo aplicaba sus enseñanzas”, se lee en la imagen.