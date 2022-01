“Ya no se puede”, Josimar revela que se hizo la vasectomía

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El salsero Josimar confesó que se hizo un procedimiento para ya no tener más hijos después de su último hijo con María Fe Saldaña el cantante optó por ‘cerrar la fábrica’.

Todo indicaba que el artista tendría más hijos con su reciente esposa con quien se casó en los Estados Unidos, sin embargo, sin planes habrían tomado otro rumbo por lo que decidió no tener más hijos para enfocarse en los que tiene y darles todo lo que necesiten.

En la edición de este viernes 28 de enero de En boca de todos, el cantante se enlazó con el programa para conversar sobre su carrera musical y habló sobre su hija recién nacida, fruto de su relación con María Fe Saldaña.

De ese modo, tras las declaraciones que había brindado anteriormente, Josimar dejó boquiabiertos a todos al revelar que se había sometido a una vasectomía.

“Ahí ya me quedo, ya está (la vasectomía), ya está, ya no se puede (tener más hijos)”, respondió cuando Tula Rodríguez le sugirió hacerse el procedimiento quirúrgico.

Por otro lado, aseguró que lleva una buena relación con su ex pareja Maria Fe ya que la llama casi todos los días para saber como está su hija y estar pendiente de que nada le falte.

“Hablo con mi hija todos los días. Si yo le hubiera abandonado, no tendría ni un segundo de que ella me conteste. Desde que me enteré que estaba embarazada, me encargué de todo, absolutamente de todo”, sostuvo el salsero.

Josimar inicia su camino a la internacionalización y lanza su nuevo álbum «El Comienzo»

A un año de mudarse a Estados Unidos, Josimar sorprende gratamente con su nueva producción musical “El Comienzo”, álbum que tiene el sello del maestro colombiano Diego Galé, quien dirigió al artista en la producción donde se podrán escuchar temas inéditos.

“El Comienzo” está compuesto por ocho temas: “Así soy yo”, “Y que importa”, “No puedo”, “Mi debilidad”, “Madre”, “A través del vaso”, “Levanto mis manos” y “Ya lo sé que tú te vas” donde la voz de Josimar está en su mejor momento para ratificar que, es ‘El Rey de la Salsa del Perú’.

“Mi vida ha tomado un nuevo rumbo con este álbum que lo he hecho totalmente diferente, el 80% de la música es inédita, algunas canciones compuestas por mí, como ‘Así soy yo’ donde hablo parte de mi vida. Se ha grabado los videoclips en otras locaciones. Hemos hecho un trabajo para expandir mi música”, manifestó el cantante que no la ha tenido fácil desde que decidió emigrar.

Mira también: Magaly Medina confesó que regaló las entradas para el Perú vs Colombia: “No me interesa”

“Tenía que salir de mi zona de confort para atravesar un nuevo comienzo, por eso le puse al álbum ‘El Comienzo’. Sentía que en el Perú ya había alcanzado mi tope y no había mucho que hacer, por eso decidí atreverme a hacer otras cosas”, comentó.