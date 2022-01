Magaly Medina confesó que regaló las entradas para el Perú vs Colombia: “No me interesa”

Compartir Facebook

La conductora de televisión reveló a tempranas horas que asistiría a ver a la Selección en Colombia, pero cambió de opinión y regaló las entradas.

Magaly Medina sorprendió a más de uno al revelar en redes sociales que iría al estadio a ver el partido entre Perú y Colombia. Ella dijo que no es fan del fútbol pero estaba yendo para complacer a su esposo, Alfredo Zambrano.

Sin embargo, parece que al final se arrepintió y minutos antes del partido reveló que había regalado sus entradas porque no le entusiasma el fútbol. “Me están preguntando si realmente voy a ir al partido de fútbol. Los que me conocen ya saben”, inició diciendo Magaly.

Posteriormente la ‘urraca’ reveló que había regalado una de sus entradas a uno de los amigos de su esposo que sí estaba interesado por ver el encuentro. “No, no voy a ir porque faltaban entradas, así que he cedido la mía a uno de los amigos del grupo. Este es un grupo muy grande y realmente faltaron entradas”, explicó.

Para luego aclarar que ella prefiere ir de compras antes que estar sentada en un estadio. “Ustedes saben, yo no soy fanática y prefiero irme de compras que ir a ver un partido de futbol. Así soy yo, así es mi manera de pensar, y mi esposo finalmente hoy lo ha entendido”, finalizó.

Magaly Medina se fue de vacaciones con su esposo, Alfredo Zambrano, a Colombia y está disfrutando sus vacaciones al máximo. Ella decidió darse un tiempito para conversar con sus seguidores y reveló que asistirá al partido entre Perú vs Colombia.

“Mi esposo me regaló un lindo paseo (a Colombia) por vacaciones pero a cambio me ha pedido que lo acompañe a ver el Perú vs. Colombia. Cuando uno ama a una persona, hace lo que sea para verla contenta”, señaló Magaly.

En ese momento muchos hinchas de la Selección acusaron a Magaly de ser “salada”, y darle mala suerte a la ‘Blanquirroja’ en uno de los partidos más importantes. Pero la ‘urraca’ asegura que solo está asistiendo para acompañar a Alfredo porque quiere complacerlo.

“He venido para acompañar a mi esposo, es algo que no hago, no me gusta el fútbol, pero él me invita a viajar por el mundo y yo también sé darle el gusto a él”, agregó la conductora de televisión.

