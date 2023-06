Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Génesis Tapia sorprendió a todos al revelar que Ale Venturo le confirmó que el ‘Gato’ Cuba le había sido infiel durante su periodo de embarazo.

Recientemente la separación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba ha generado mucha polémica, pues muchas personas aún se preguntan la razón de la ruptura.

Lo que más especulas los usuarios de Internet es que se trataría de una infidelidad por parte del futbolista, pues cuando Ale estaba embarazada, el pelotero fue captado divirtiéndose en una discoteca.

Tras esto, Génesis Tapia reveló información importante que le habría compartido Ale Venturo mediante mensajes.

¿Qué dijo Génesis Tapia?

La futura abogada fue invitada al programa ‘Mande Quien Mande’, donde reveló información acerca de la relación que Rodrigo Cuba tuvo con Ale Venturo.

Según Génesis, la empresaria le habría escrito mostrando su molesta por las críticas que recibió luego de finalizar su relación.

«Ale Venturo me escribió a mi personal y pudimos tener una conversación. En ella me mencionaba que no era justo que se le culpara por ciertas situaciones», indicó.

Mira también: ¿Tuvieron un romance? Paula Manzanal revela que estuvo enamorada de Gerard Piqué

Génesis también reveló que Ale le habría confirmado la infidelidad por parte del ‘Gato’ Cuba durante su embarazo.

«Nunca se corroboró que hubo infidelidad, pero Ale Venturo me corroboró que hubo una infidelidad cuando ella estaba en estado gestación», señaló.

Además, tras esa infidelidad Ale no terminó su relación debido a la presión que recibió por parte de la familia del futbolista.

«También me confirmó que no se fue de la relación por presión de su familia por parte del padre y de la madre de Rodrigo Cuba», añadió.

Tiene miedo del padre de Rodrigo Cuba

Tras terminar su relación con el futbolista, Ale Venturo reveló el temor que le tenía a la familia de Rodrigo Cuba, sobre todo a su papá.

“Le tengo terror a esa familia por el papá. Yo lo idealicé bastante sí. Yo estuve en el peor momento de su vida”, señaló.

Mira también: ¡El “Gato” sale de cacería! ¿Quién es Gianella Rázuri, la nueva tentación de Rodrigo Cuba?

Además, la empresaria también reveló que tenía miedo de acabar la relación porque Rodrigo le advertía que le pediría tendencia compartida de su hija.