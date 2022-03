Compartir Facebook

La animadora infantil, Karina Rivera, habló de su abrupta salida del programa infantil que conducía con Ricardo Bonilla, quien da vida a Timoteo. Según la rubia, tras dar a luz, la producción del programa, la esperaría por unos días. Sin embargo, María Pía Copello, quien fue su reemplazo, se terminó quedando con la conducción.

“Di a luz, no me acuerdo si di a luz un viernes, y el sábado el programa ya se llamaba Karina y Timoteo”, contó Karina en el programa de YouTube ‘Por Mi Madre’ donde confesó que esta decisión la dañó mucho pues estaba ilusionada con su proyecto infantil.

Sin embargo, decidió salir adelante y aclaró que no tiene ningún problema con María Pía, pues no se conocen aunque se hayan cruzado en los estudios de TV.

SE ARREPIENTE DE REEMPLAZO

Tras las polémicas declaraciones que brindó Karina, María Pía se mostró arrepentida de haber reemplazado a la rubia animadora. “Me costó mucho que me llamen por mi nombre. Durante mucho tiempo me llamaron Karina, surgió esta confusión. Si hoy por hoy me propusieran hacer lo que hice cuando tenía 20 años, no lo haría de vuelta”, indicó.

Por otro lado, Ricardo Bonilla, más conocido como ‘Timoteo’, habló sobre la presunta rencilla que existiría entre Karina y María Pía. “Soy amigo de Karina desde los inicios y con María Pía también hubo buena onda, con las dos trabajé muy bien. Si me dices una preferida, yo no creo en eso, pero con la persona que empecé fue con Karina y hay un nexo, hay una amistad bien fuerte”, finalizó.