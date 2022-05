Anciano de bajos recursos se entierra vivo ante falta de ayuda

Compartir Facebook

El hombre llamado, Luis Miguel López decidió abrir un hueco en el suelo para meterse y enterrarse con la cabeza por fuera del agujero. El anciano también coció su boca como forma de protesta.

Se dio a conocer que el anciano tiene hijos, pero ellos tampoco estarían en condiciones económicas para ayudarlo.

López se manifestó debido a que ni la Alcaldía de Bogotá o la Secretaría de Integración Social le brindaron ayuda o algún tipo de asistencia.

El anciano ha dicho que no tiene nada que comer, vive en una edificación hecha de manera rústica en donde el servicio de agua, luz y gas no llega.

También mencionó que unos delincuentes le robaron 4 millones de pesos y herramientas que usaba en el trabajo y fue herido hasta 14 veces con un arma blanca.

Los bomberos y la Secretaría de Salud lo trasladaron en ambulancia a un centro médico. Aunque los vecinos han intentado ayudarlo en algunas cosas, el anciano no lo permite diciendo que necesita llamar la atención de alguien que le brinde ayuda verdadera.

Asimismo, uno de sus hijos habló en medio de la situación de su padre y pide que le puedan ayudar para vivir bien, pues con un mercado no es suficiente: “Mi papá no tiene como trabajar, tiene 74 años y no vio otra opción que enterrarse, él todavía está recuperándose de lo qué pasó, tiene heridas en la cabeza, pecho, pues fueron unas 14 puñaladas”, dijo el hijo.

Joven de 23 años se casa con anciana de 71 años y festejan sexto aniversario: “La edad es un número”

Según información de The Sun, la historia de amor para ellos comenzó cuando Gary tenía 17 años y Almeda 71 años. En esa época se conocieron y se enamoraron profundamente, tanto así que se casaron al poco tiempo.

De ahí en adelante la relación ha tenido altibajos, no solamente por el estado de salud de Almeda, quien sobrevivió a un ataque al corazón, sino que por las constantes críticas tanto de su entorno cercano como de los trolls en internet. Actualmente él tiene 23 años y ella 77 años.

A pesar de los cuestionamientos y de los desconocidos que le dijeron a Gary que su relación “no funcionaría“, ambos viven felices en la casa de Amelda, junto a uno de sus nietos que es tres años mayor que Gary.

Según la mujer, ella supo “de inmediato que él era el indicado (…) Simplemente lo miré y le dije: ‘Mira, tengo 71 años y tú 17. ¿Soy demasiado mayor para tí?’ Me apretó la mano, sonrió y respondió: ‘La edad es solo un número‘“, contó la anciana.

De hecho, ella explicó que Gary siempre ha sido atento desde el día de la boda. “Me hizo sentir como un adolescente otra vez“, agregó.

Mira también: Se enamora de refugiada ucraniana que llegó a su casa y deja a su novia de 10 años