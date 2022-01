Avelino Guillén “Dentro de Palacio hay una guerra sindical”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El renunciante Ministro del Interior Avelino Guillén, reveló la existencia de “gabinetes en la sombra”, “camarillas” y una “guerra sindical” y permanente entre los asesores del presidente Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno.

Dijo que son asesores “de diversas tendencias” que “viven en una escaramuza frecuente”, que se dedican a atacarse permanentemente y no que no dejan trabajar, contó. “Cuando me refiero al manejo sindical es atizar permanentemente las disputas internas, la formación de camarillas, de grupos de todo nivel y eso impide un mejor trabajo, un mejor desenvolvimiento”, precisó Guillén, que renunció el viernes 28 y aún no nombran su reemplazo.

También puedes leer: Joven celebró cumpleaños 24 con fiesta al estilo de quinceañera usando una falda

“Porque si estamos forel mando grupitos que nos estamos atacando permanentemente, formando gabinetes en la sombra, atizando todo eso, no están dando estabilidad ni respaldo a sus ministros, ¿con qué motivación va a trabajar usted? agregó.

CASTILLO, ESCUCHA

Para Guillén el mandatario debe “saber escuchar” y cambiar a todo su equipo de asesores de Palacio de Gobierno, además de escogerlos bien y “establecer metas, comunicar bien a sociedad” y “pensar que el Perú no es un sindicato. Desde el 14 de enero no hablaba con Castillo y creo que ni siquiera a la premier la escucha”, dijo.

“Al Gobierno le falta definir un rumbo, qué es lo que quieres hacer. Usted le pregunta al señor presidente y espera tener una respuesta, yo también espero una respuesta, que es lo que buscamos”, finalizó. Guillén renunció por enfrentamientos con el jefe de la PNP por la lista de cambios.