Confunden a mototaxista con integrante de banda de asaltantes

Puno.- El mototaxista René Aliaga Mamani (54) exigió una reparación económica a la policía por detenerlo injustamente y presentarlo como uno de los integrantes de la organización criminal ‘Los malditos del sur’.

Aliaga indicó que en el momento de la intervención, que se efectuó el último lunes en una cantina del jirón Pumacahua, en el barrio Zarumilla de Juliaca, tomaba una gaseosa con un amigo. Contó que los agentes lo redujeron a golpes para luego llevarlo a la comisaría Santa Bárbara y presentarlo como miembro de la banda.

“Me pusieron contra la pared, me golpearon y me insultaron. Les traté de explicar, pero no me escuchaban. Yo soy albañil y mototaxista; quiero que me paguen por el daño”, señaló.

El trabajador fue liberado, pero tiene comparecencia restringida.

