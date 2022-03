Dalia Durán confiesa que no recibe ayuda psicológica: “tenemos que coordinar”

Compartir Facebook

La cubana Dalia Durán confesó haber caído en una fuerte depresión tras quedar endeudada y, por consiguiente, tener que abandonar del inmueble en Miraflores donde radicaba con sus hijos.

Recordemos que, la modelo recibió ayuda de distintos personajes de la farándula. A esto, se le sumó la psicóloga Lizbeth Cueva, quien le brindó su apoyo con una terapia gratuita; sin embargo, Durán reveló que aún no ha podido concretar la visita.

Dalia Durán sorprendió a los conductores al revelar que aún no intenta mejorar su salud mental y dar sus razones: Todo se debería a que uno de sus pequeños debe ir hasta el consultorio, algo que se le hace muy complicado. «Con Lizbeth tenemos que coordinar, porque mi hijo mayor tendría que ir físicamente», dijo.

En ese momento, Ethel Pozo se dirigió a la doctora sugiriéndole que la sesión también podrían hacerlo tranquilamente por zoom.

Dalia le pone el ‘parche’ a Giuliana Rengifo: “¡Qué habla si ella ni trabaja!”

Dalia Durán está recibiendo ayuda económica y laboral nuevamente, pero tiene algunos críticos por esa situación. Una de ellas es Giuliana Rengifo, pues la cumbiambera cuestionó que Dalia esté en televisión nacional dando “lástima”.

“Que venda papas, pan o que limpie casas, pero que no dé lástima a nadie. Que sea ejemplo para sus hijos, ya la ayudaron bastante y no lo aprovechó”, dijo Giuliana en su momento.

La cubana no tomó nada bien esas palabras y decidió ponerle el ‘parche’, asegurando que ella no tiene trabajo y también se expone con temas personales en televisión. “¡Qué tanto habla ella, si ni siquiera trabaja! Quiero decirle que nadie me mantiene, no tengo un marido que lo haga”, dijo.

“Ella también sale en televisión exponiendo sus cosas, así que no venga a hablar (…) No sé por qué ella me manda a trabajar. Además, a ella no la conozco, no sabe nada de mi vida. Jamás en mi vida la he visto”, agregó Dalia.

