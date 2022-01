Daniela Darcourt se sincera sobre virginidad: “estoy rompiendo un récord”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Daniela Darcourt es sin duda una de las artistas peruanas más querida por todos, su sencillez, humildad la han llevado hasta donde está. Sin embargo, también aprovecha de vez en cuando para interactuar con sus más fieles seguidores a través de Instagram.

«¿Todavía eres virgen?», fue una de las interrogantes que le hizo un internauta y que ella ni corta ni perezosa decidió responder sorprendiendo a más de uno con lo que dijo: «Sí amiguito, estoy rompiendo un récord ‘guinness’. Lo estoy cumpliendo».

También puedes ver: Grasse Becerra pierde a su bebé: “el doctor me explicó que tenía un embarazo ectópico”

Sin embargo, no fue la única pregunta sobre su actividad íntima, pues otra usuaria de redes sociales también le preguntó al respecto, y la salsera respondió recalcando su anterior contestación, aunque no sabemos si lo que dijo fue en tono sarcástico o de verdad: «No amiguita, no he corrido con tu suerte la verdad. Todavía sigo virgen y estamos 2022. ¡Vamos por más!».

Daniela Darcourt recibe elogios de la Selección Peruana: “Maestra”

La cantante peruana estuvo en el cumpleaños de Paolo Guerrero y allí se encontró con todos sus amigos de la ‘Bicolor’, quienes tuvieron solo palabras de halago para ella.

También te puede interesar: Jalan orejas a Flavia Laos y Luciana Fuster por chocolatearse novios

Daniela Darcourt fue una de las flamantes artistas que llegó a deleitar a todos con su voz al cumpleaños de Paolo Guerreo. En los videos que se compartió en redes sociales se vio como todos los invitados del ‘capitán’ llenaron de elogios a Daniela mientras cantaba.

A su salida del escenario, ella aprovechó para tomarse fotografías con algunos de la selección peruana. Entre ellos estaban Yoshirmar Yotún, Edison Flores y Jefferson Farfán, a quienes le dedicó unas tiernas palabras para halagar su trabajo como futbolistas.

Ellos también se tomaron el tiempo de llenar de elogios a Daniela por su talento y lo compartieron en sus redes sociales. Por su parte, Jefferson Farfán resaltó mucho la gran vos de la cantante: “Amiga, un placer poder escucharte en vivo, el respeto es mutuo. MAESTRA”.

Mira también: Antonio Pavón celebró sus 40 años junto a su prometida y su hijo Antoñito