Jefferson Farfán recordó la vez que lloró ante alguien y le rogó: ¿Cuál fue el motivo?

Jefferson Farfán, el famoso exfutbolista peruano, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una revelación inesperada sobre un momento difícil que vivió en su carrera. En su programa de YouTube "Enfocados", donde charla con figuras del deporte, Farfán compartió detalles emocionantes de la vez que rogó y lloró a alguien. ¿De quién se trata?

La vez que Jefferson Farfán rompió en llanto y le rogó a alguien

Jefferson Farfán, el querido exfutbolista peruano, ha dejado a todos con la boca abierta una vez más. En su nuevo programa "Enfocados", donde charla con otros deportistas, sacó a la luz un episodio conmovedor que vivió en su carrera.

Recordó un momento desgarrador cuando el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, decidió no llevarlo a la Copa América Centenario 2016 debido a una lesión. La noticia lo golpeó duro y no pudo contener las lágrimas.

"Me llamó a su sala y me dijo que no me iba a llevar: 'No estás bien al 100%'. Se me cayeron las lágrimas y le dije: 'Lléveme'", confesó Farfán, mostrando su lado más vulnerable durante una charla con su colega Roberto Guizasola y el equipo de producción.

El exdelantero, conocido por su paso triunfante por equipos como Alianza Lima y el PSV Eindhoven, admitió que la decisión de Gareca lo afectó profundamente, ya que esperaba con ansias representar a su país en el torneo. Sin embargo, reconoció la firmeza del entrenador y la importancia de su decisión en la mentalidad del equipo.

"El 'profe' era más terco. Jugador que no estaba al 100% no iba, así sea Farfán, Guerrero o Pizarro", explicó Farfán, resaltando la rigurosidad de Gareca y la exigencia que impuso en el equipo.

Farfán y su lado más vulnerable y destacado

La revelación de Farfán ha generado un gran revuelo en las redes sociales, mostrando un lado más humano y sensible del famoso jugador, quien sigue siendo una figura querida por los peruanos.

Además de este emotivo momento, Farfán también compartió otros recuerdos destacados de su carrera, como su debut en la Champions League y el cariño eterno que guarda hacia quienes lo descubrieron y apoyaron en sus inicios futbolísticos.

Este nuevo episodio en la vida de Farfán nos recuerda que incluso los héroes del deporte tienen sus momentos de vulnerabilidad y que detrás de las cámaras y los goles, hay emociones y desafíos que enfrentan. Sin duda, esta revelación ha tocado los corazones de sus seguidores y ha mostrado una faceta más humana del reconocido jugador.