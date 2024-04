¿Qué pasó? Ale Venturo preocupada por la salud de sus hijas: "No he dormido ni un segundo"

La pareja de Rodrigo Cuba, Ale Venturo contó mediante sus redes sociales el delicado estado de salud que tienen sus hijas y por lo que ha tenido que estar alerta por cualquier signo de riesgo que tengan las pequeñas.

La rubia empresaria contó el diagnóstico de sus hijas y los síntomas que tuvieron para que estén atentas con sus pequeños en casa.

Con los nervios de punta

Ale Venturo reveló mediante sus redes que sus hijas han tenido fiebre y no han podido dormir varios días por lo que ha tenido que estar permanentemente en vigilancia.

Según dijo, su hija mayor ha estado con fiebre por 5 días y ahora su bebé (hija de Rodrigo Cuba) también padece lo mismo, a pesar que no ha podido dormir, Ale enfatizó que sus pequeñas son lo primero para ella siempre.

"No puedo dormir de la preocupación por mis bebés, qué desesperante esta fiebre. Ni modo, pero quisiera sufrir yo el triple y no ellas. (...) No me suelta mi guguis y ni he dormido un segundo, pero no me importa, ellas primero siempre. Fiebrones de 39 y que no bajan", se sinceró.

Ale preocupada por sus hijas

Sin embargo, Ale reveló el diagnóstico de sus hijas afirmando que su hija mayor tiene inicio de neumonía y otitis, mientras que la bebé presenta faringoamigdalitis aguda bacteriana.

Es por ello que agradeció a todas las mamás que se han preocupado por la salud de sus hijas y afirmó que no se trata de dengue afortunadamente.

"Gracias por sus mensajitos de aliento mamitas, parece que somos varias en las mismas, a esperar un poquito. No es dengue", sostuvo.

¿Rodrigo Cuba anuncia la llegada de su segundo hijo con Ale Venturo?

El popular pelotero Rodrigo Cuba reveló en su cuenta oficial de Instagram que pasó un día en la playa junto a su pareja Ale Venturo y sus respectivas niñas. No obstante, en una de las historias del futbolista, él muestra a su novia con un bulto en el estómago que asemejaba la barriga de una embarazada y dejó helados a todos con anunció. En ese sentido, se estaba dejando entrever que Ale Venturo se encontraba en la dulce espera.

"Tenemos que Ale está embarazada nuevamente. Enseña tu bebé, ¿qué es?", expresa el deportista peruano en su clip, pero la empresaria lo interrumpió y le hizo un reclamo: "¡Cállate!", le dijo. Además, en el video se puede apreciar que el Gato Cuba bromeó con la noticia de qué tendría otro bebé. De esta forma, el futbolista alertó a sus seguidores, pero no se trató más que una broma hacia su pareja.