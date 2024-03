¡Sorpresivo! Gianluca Lapadula adelantó su llegada a Lima y se prepara para enfrentar a Nicaragua y República Dominicana

Gianluca Lapadula ha retornado a Perú para participar en los primeros partidos amistosos bajo la dirección de Fossati. El lunes llegó al país desde Italia y pronto se integrará a los entrenamientos del equipo nacional en la Videna.

El atacante del Cagliari decidió llegar antes de lo planeado. Originalmente se esperaba su llegada para el martes, pero ya se encuentra en la capital, listo para unirse al equipo dirigido por Jorge Fossati. Lapadula retornó a la capital pocas horas después de disputar un partido con el Cagliari contra el Monza en la Serie A italiana, donde nuevamente fue titular con su equipo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Gianluca Lapadula llegó a Lima

El delantero nacional Gianluca Lapadula llegó a Lima antes de lo programado para unirse a los entrenamientos del equipo nacional en la Videna. La llegada temprana del delantero ítalo-peruano sorprendió a algunos aficionados presentes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ya que se esperaba que llegara más tarde.

Así, la selección peruana va finalizando la conformación de su equipo para los partidos amistosos contra Nicaragua y República Dominicana. El jugador de 34 años llega con confianza debido a su buen momento en el Cagliari, y espera contribuir con su experiencia durante el período de Fossati.

Gianluca Lapadula tiene la intención de unirse a sus compañeros de equipo y comenzar a entrenar hoy mismo. Consciente de que no ha logrado marcar goles con la selección nacional, el delantero espera poder brindarle satisfacciones a la afición peruana durante esta fecha FIFA.

Es importante mencionar que los entrenamientos de la selección peruana comenzaron el pasado 12 de marzo con la llegada del primer jugador, Alexander Callens. Ahora, se aguarda la llegada de los futbolistas que juegan en el extranjero, con el objetivo de que Fossati pueda determinar el equipo definitivo para el primer amistoso del año.

Sus mejores deseos a Christian Cueva

Gianluca Lapadula conversó con un medio local y expresó por primera vez su opinión sobre la situación actual de Christian Cueva fuera del terreno de juego. El jugador no vaciló en expresar sus mejores deseos para su ex compañero de equipo en la selección peruana.

"Le escribí un mensaje, todavía no me ha contestado. Le deseo lo mejor al 'Cholito'. Ojalá que pueda llevarlo a cenar, me encantaría, le mando un abrazo muy grande", mencionó Gianluca Lapadula.

Como se recuerda, Christian Cueva se encuentra en el ojo de la tormenta luego que se confirmara que le fue infiel a su esposa Pamela López con la cantante de cumbia Pamela Franco.