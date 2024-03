¡Le dicen de todo! Hinchas criticaron a Piero Quispe tras derrota de Pumas por goleada ante Toluca

Piero Quispe está experimentando su primera dificultad desde que se unió a Pumas UNAM, tras la reciente derrota del equipo felino (3-0) contra Toluca, en la cual el jugador peruano cometió un penal y recibió críticas por parte de la afición.

Ante esta derrota, la reacción de los hinchas no ha sido nada buena para Piero Quispe, quien está recibiendo duras críticas. Incluso, algunos lo tildan de 'estafa' y que debe 'regresar al Perú'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Llenan de críticas a Piero Quispe

Aunque Piero Quispe no comenzó el partido, logró ingresar alrededor del minuto 27; sin embargo, tuvo un impacto limitado en el intento de evitar la derrota de su equipo en su visita a Toluca. La situación empeoró cuando el mediocampista empujó a Jesús Angulo, quien cayó dentro del área, lo que resultó en un penal cobrado por el árbitro y que llevó al marcador a 2-0 a favor del equipo rival.

Algunos comentarios fueron muy duros en las redes sociales durante la transmisión del partido. "Piero Quispe es un fraude, llegó con gran cartel y no ha mostrado nada", "Ahora sabemos por qué Piero Quispe es banca, nos lo vendieron como una joya y es uno más del montón", "El peruano es otra de las más grandes estafas que nos han hecho en años", "Piero Quispe, regrésate a Perú...", escribieron varios hinchas enojados en las redes sociales.

"El peruano es otra de las más grandes estafas que nos han hecho en años", "Ahora sabemos por qué Piero Quispe es banca, nos lo vendieron como una joya y es uno más del montón de Pumas. Qué manera de regalar ese penal", "El refuerzo de lujo Piero Quispe, pero no se preocupen porque recupera balones", "Piero Quispe es un medio que no puede jugar en Pumas. No tiene cuerpo y no tiene juego. Así de fácil", fueron otros de los comentarios en redes.

Llega a la selección

El jugador de 22 años ha participado en 9 partidos con Pumas, comenzando en 8 de ellos, pero aún no ha logrado anotar goles ni proporcionar asistencias. Su equipo se encuentra en la décima posición de la tabla con 16 puntos.

El jugador peruano dejará temporalmente atrás esta situación cuando se una a la selección nacional peruana el próximo lunes y comience a entrenar bajo la supervisión de Jorge Fossati, en preparación para los amistosos de Perú contra Nicaragua y República Dominicana.

De esta forma, Piero Quispe buscará mejorar su situación en el fútbol frente a las críticas y mostrar un mejor desempeño jugando por la selección nacional ante los próximos encuentros pendientes.