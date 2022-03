«El siguiente paso es el divorcio», Florcita responde tras ampay de Néstor

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tras el caliente ampay que protagonizó Néstor Villanueva donde se le ve al parecer en actitudes cariñosas con una mujer y que al parecer se dedica a realizar contenido para adultos, su aun esposa Flor Villanueva respondió sobre la actual situación de ambos.

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ lograron poner al descubierto a Néstor Villanueva quien al parecer ya habría pasado la página con Florcita pues se le vio encerrado en su camioneta junto a Sofía Cavero.

Ante las fuertes imágenes sacadas por el equipo de Peluchín Florcita fue abordada por los reporteros del programa para preguntarle que opina del accionar del padre de sus hijos.

“Esa chica es actriz porno, ¿vas a dejar que tus hijos suban al ‘auto rana’?”, fue la pregunta del reportero a lo que Florcita respondió algo incómoda.

“Prefiero no comentar nada, lo dejo en manos de mis abogados (…) el siguiente paso es el divorcio”, comentó.

Ante lo sucedido la engreída de Susy Díaz no ha publicado nada al respecto en sus redes más que mensajes de oración y motivadores al parecer para no enfocarse en su ex pareja y solo en la crianza de sus menores hijos.

Florcita Polo lanza misil contra Néstor Villanueva: “Tanto perdonar y la persona no cambia”

La hija de Susy Díaz sorprendió a todos en ‘Mujeres al Mando’ al revelar la razón por la que pudo haber terminado con su matrimonio.

Florcita Polo estuvo invitada al programa ‘Mujeres al Mando’ para discutir una vez sobre problemas amorosos. El tema del día de hoy en el programa era “¿Cómo enfrentar una crisis amorosa?”, por los recientes problemas conocidos entre Jesús Barco y Melissa Klug.

La especialista invitada al programa señaló que el primer paso debería ser identificar el problema, sin embargo, Florcita no se mostró de acuerdo. Ella expresó lo siguiente: “Pero así te lastimas, porque das una oportunidad y no cambia y es peor”.

En ese momento las conductoras del programa se quedaron sorprendidas con lo identificada que se sintió la hija de Susy Díaz. Es por eso que le preguntaron si ella creía o no en las segundas oportunidades.

“Sí claro (creo en las segundas oportunidades), pero depende de cuántas oportunidades des, porque tanto perdonar, perdonar, y la persona no cambia, solo te lastimas más”, señaló bastante segura de sus palabras. Al parecer algo similar habría ocurrido en su matrimonio, lo que desencadenó la ruptura con Néstor Villanueva.