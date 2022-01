«En cuarentena», Pancho Rodríguez y su hija confirmaron que contrajeron el virus

Compartir Facebook

El chico reality preocupó a sus fans al confirmar en sus redes que había contraído el virus junto a su hija en Chile, pues como se recuerda el guerrero alistó maletas a su tierra natal para pasar fiestas jutno a su familia.

Hace pocas semanas Pancho se grabó con su pequeña compartiendo emotivos momentos pues hace meses que no la veìa por temas laborales, sin embargo esta noticia dejó a muchos ‘helados’.

Según el modelo comentó en su red social, mediante una publicación, que se encuentra en cuarentena, y que no pudo celebrar la llegada del Año nuevo 2022. En el post, el chileno compartió una fotografía al lado de su pequeña Rafaella.

«Última foto del año y nos toca despedirlo, así como nos ven, solitos y en CUARENTENA, con mi Rafa y el COVID 19… no se imaginan cuánto me he cuestionado todo, intentando de encontrar respuestas del por qué nos tuvo que pasar así», escribió Pancho en Instagram.

Además, el influencer agradeció que Dios siga protegiendo a su familia a pesar de haber contraído el virus pues todos se encuentran estables en su respectivo aislamiento.

«Sin embargo creo que lo único que me corresponde hacer es agradecerle a Dios porque estamos juntos y bien. Mi familia, mis seres queridos están sanos. Mi paski de viaje disfrutando con mi mami, Sanas también… Mis mejores deseos para todos. Espero tengan un feliz Año Nuevo mi gente», agregó.

Como se sabe Pancho dejò atras los ampays con la salsera Yahaira para enfocarse en sus hijas estas semanas, aun no se sabe si vovlerá para la próxima temporada de Esto es Guerra.

Melissa Paredes sobre encuentro con Pancho Rodríguez: “Yo me asusté”

La exconductora de televisión también decidió hablar sobre el encuentro que tuvo con el chileno Pancho Rodríguez en las playas del sur.

“Todo bien, lindo, me lo encontré en la playa, me lo encontré en el mar, ni siquiera en la playa, en la arena, no, me lo encontré en el mar. Yo estaba en el mar con mi hijita de la mano, bañándonos, y sale y era Pancho”, explicó Melissa Paredes.

“Yo me asusté porque yo cuando vi la foto dije en qué momento yo le agarré la mano, qué cosa, hasta yo me asusté porque dije qué es esto, no te pases”, comentó la protagonista de ‘Ojitos Hechiceros’.