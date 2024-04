¡Como los viejos tiempos! Andrea San Martín se luce como animadora infantil y brilla en el escenario

Andrea San Martín se mostró emocionada por asumir el rol de animadora infantil después de muchos años ya que la modelo anteriormente había animado diversos eventos para los más pequeños pero su función como madre y cabeza de familia la llevó a alejarse de una de las cosas que más le gustaba hacer.

La empresaria registró en sus redes sociales el proceso que llevó para nuevamente llevar alegría a los pequeños por el Día del Niño Peruano.

Vuelve a vivir la experiencia infantil

Andrea San Martín sorprendió a sus seguidores al revelar que sería animadora infantil por un día para alegrar a los más pequeños por el Día del Niño Peruano, sin embargo, esta vez la empresaria llevó su proceso de vestuario y maquillaje al lado de sus hijas quienes la acompañaron en este día especial.

Es por ello que la 'Ojiverde' lució un hermoso vestido de colores, con un maquillaje verde y con dos colitas demostrando que su niña interior todavía sigue adentro.

"Feliz de poder compartir este día con mis hijas", escribió Andrea emocionada en redes.

Andrea San Martín se luce como animadora infantil

Asimismo, la influencer compartió diversas fotografías que se tomó con los niños quienes adoran a la modelo por su carisma y alegría que lleva a todo lugar adonde va.

En otro momento se vio a Andrea participando de los juegos para los niños asegurando que su doctor le había recomendado no realizar mucha actividad física por la reciente operación estética que se ha realizado, pese a ello, la conductora radial prefirió sumarse a la alegría de los niños jugando con ellos.

Cabe resaltar que Andrea no ha descartado dejar de lado la animación ya que considera que todavía tiene esa pasión para llevar su alegría a todos los niños.

La empresaria se mostró orgullosa de que ahora sus hijas puedan verla y puedan compartir junto a ella en lo que más le gusta hacer.

"Por la pu** ma**": Andrea San Martín "explota" por las críticas de usuarios

Desde su aparición en televisión nacional, Andrea San Martín ha sido una de las figuras del espectáculo más criticadas. Su estilo claro y directo para decir las cosas le ha traído más de un problema y es que ella se considera una mujer "sin filtros" para decir las cosas que piensa.

Esto lo dejó demostrado hace unas horas en una reciente transmisión en TikTok, donde Andrea San Martín "explotó" contra diversos usuarios en redes sociales. ¿La razón? Las innumerables críticas que recibe por su "vida loca" y su actual relación con Yerko Santiago, tiktoker trujillano.

"Llevo tres años, ¡tres años! separada de Sebastián (Lizarzaburu). Entonces, no me vengan con "tan rápido se busca otro marido" y la "pu** ma**", empezó diciendo Andrea San Martín en su transmisión en TikTok ante la sorpresa de algunos usuarios en la mencionada red social.

Además, retó a sus críticos a contabilizar la cantidad de personas con las cuales ella se haya dado un beso en esos tres años. Eso sí, la ex "Esto es Guerra" dejó en claro que ninguna de las personas con las que se ha podido besar han sido sus parejas oficiales, ya que solo buscaba pasarla bien.