Milena Zárate lanza fuertes críticas contra Samantha Batallanos tras ampay con Jonathan Maicelo: "Autoestima en el piso"

Luego que Magaly Medina revela imágenes de Samantha Batallano pasando la noche con Jonathan Maicelo, muchos usuarios en redes sociales criticaron duramente a la modelo. Por tal motivo, Milena Zárate no dudó en pronunciarse al respecto y asegurar que Batallanos "no se valora nada".

Recordemos que anteriormente la modelo había denunciado al boxeador por agresión. No obstante, pareciera que todo quedó en el olvido, ya que han sido vistos nuevamente juntos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Milena Zárate le da su chiquita a Samantha Batallanos

Samantha Batallanos vuelve a generar polémica en la farándula peruana luego de ser vista nuevamente junto al boxeador Jonatahan Maicelo, quien fue su expareja y terminaron su relación producto de presunta agresión. Ante ello, la colombiana Milena Zárate se animó a opinar al respecto lanzando duras críticas contra la modelo.

"No pues, ese tipo de mujeres no se valoran nada. Por culpa de chicas como estas, las autoridades no hacen caso a las mujeres que sí son violentadas por sus parejas. Me parece una burla, ella perjudica denuncias de chicas realmente maltratadas", sostuvo la empresario claramente indignada.

"Cada persona muestra las carencias que tiene, el poco amor propio que se tiene, ¿cuál es el valor que realmente tiene?, por eso Maicelo la trata como tal. A ella la justicia la ayudó por ser personaje público, qué pasa con la mujer de a pie que le destrozan la cara y tiene que ir media muerta para que le hagan caso", reveló para un medio local.

Le parece que es un show mediático

Recordemos que la modelo Samantha Batallanos había asegurado que ya no volvería a retomar su relación con Jonathan Maicelo. No obstante, las imágenes reveladas por Magaly Medina muestran todo lo contrario. Por tal motivo, Milena Zárate considera que este show mediático carece de sentido.

"Eso me da cólera, pues había lanzado su show Cachudas, pero conchudas. Ella no debe pregonar algo de lo que carece. Podrás decirlo de boca para afuera, pero no lo demuestras. Da pena, es una chica bonita, tiene todo para salir adelante. Debería aprender de Leysi Suárez que mandó a rodar al padre de su hija por infiel", argumentó.

De igual forma, la empresario colombiana opinó sobre Jonatahan Maicelo a quien considera que tiene poder de convencimiento. "Es una persona temperamental, no tiene mucho autocontrol de sus emociones, pero cada persona actúa de acuerdo a cómo es la otra persona que se presenta. Se nota que a ella le falta amor propio, tiene la autoestima en el piso", agregó Milena Zárate.