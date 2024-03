"Estoy embarazada y aún así me pegas", vecina asegura que Samahara le increpó a Bryan durante pelea en la vía pública

Samahara Lobatón y Bryan Torres nuevamente se encuentran en el ojo de la tormenta, luego de ser captados por sus vecinos en plena discusión al parecer por celos de la influencer.

Eso no fue todo ya que según una vecina que escucho el fuerte cruce de palabras, Samahara habría confirmado su embarazo y diciendo algo mucho más grave. ¿Qué pasó?

¿Samahara embarazada otra vez?

Samahara Lobatón y Bryan Torres vuelven a hacer noticia luego de protagonizar otra fuerte discusión en la vía pública.

Esto se dio luego de que le mujer que lo besó presuntamente en la boca salga al frente a contar su verdad aseverando que Bryan ya le tiraba maicito en el pasado.

Al parecer las palabras de la joven enfurecieron a la modelo quien prácticamente "correteo" a Bryan en la calle para increparle las declaraciones de la mujer.

Sin embargo, eso no fue todo ya que según sus declaraciones Samahara reveló estar embarazada y le reclamó a Bryan que aún así le pegaba.

"Estoy embarazada y aún así me pegas. Me has roto el dedo", dijo la vecina haber escuchado de la boca de la hija de Melissa Klug.

Hasta el momento no se sabe si en realidad Samahara se encuentra embarazada, ya que en estos últimos días se le vio visitando a su ginecóloga a quien visitaba sin falta cuando estaba embarazada de su primera hija.

Samahara Lobatón se pronuncia tras corretear a Bryan Torres: "Tu opinión me resbala"

Las cámaras de "Amor y Fuego" sorprendieron al grabar a Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug, persiguiendo a Bryan Torres. Pero, tras eso, Lobatón no se quedó callada y rompió su silencio.

"Amor y Fuego" sigue siendo la sensación y esta vez, la protagonista es Samahara Lobatón. ¿Qué sucedió? Un enfrentamiento callejero con Bryan Torres después de las explosivas revelaciones de Geraldine Torres sobre chats comprometedores.

Samahara rompe su silencio. Al parecer, las críticas no afectan a la influencer. Después del caos en la calle, Samahara lanzó un mensaje directo en su Instagram: "¡Cuidado! Tu opinión me resbala". Una declaración sin pelos en la lengua

Después de la tormenta, ¿viene la calma? Aunque las imágenes nos muestran a Samahara corriendo y gritando, la joven ha optado por el silencio. No ha confirmado aún si su relación con Bryan Torres sigue en pie. Las cámaras de "Amor y Fuego" también grabaron imágenes luego de la discusión y los dos se muestran de lo más normal, aunque Samahara le tira una llave a Bryan por la ventana para que él la recoja.