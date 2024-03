Ezio Oliva cuenta cómo evitó ser ampayado por las cámaras de Magaly: "Lo que hubiese vendido la foto"

¡Atentos, amantes de la farándula! El reconocido cantante Ezio Oliva se sinceró en una reciente entrevista y reveló las jugadas maestras que tuvo que hacer para esquivar a las cámaras de Magaly Medina. Parece que Ezio tiene más de un as bajo la manga.

Ezio Oliva y su estrategia para no ser ampayado por las cámaras de Magaly Medina

El exintegrante de Ádammo Ezio Oliva nos dejó con la boca abierta al contar sus trucos para no ser ampayado por la implacable Magaly Medina.

En una charla con 'La Linares' en YouTube, Ezio nos llevó tras bambalinas de su vida después del esplendor de Ádammo. A pesar del estrellato, la banda no dejó un colchón económico, y Ezio, para sobrevivir, se las tuvo que ingeniar más de lo que crees. ¿El resultado? Ezio Oliva, el vendedor secreto de zapatillas.

Imagina esto: Ezio, con una tonelada de zapatillas gracias al auspicio de una marca, decide darle un giro a su vida. "Tenía 200 pares de zapatillas. Hice un Excel y vi que tenía algo de mil o 1500 dólares que era como mi seguro, tenía mi carro que lo pagaba mensualmente", confiesa el cantante. Y así, nació el negocio.

Ezio Oliva habló de su vida luego de que 'Ádammo' se separara y cómo salió de la bancarrota



Pero aquí viene lo interesante. ¿Cómo evitar las cámaras de Magaly Medina? ¡Negociación maestra! Ezio sabía que el Óvalo Gutiérrez era terreno peligroso, así que ideó su jugada maestra. "Me fui a uno de los señores que compraban, me daba un precio y le reducía para que no le diga a nadie que yo se lo vendía", revela entre risas. ¡Y el señor guardó el secreto!

Y así, entre malabares y astucias, Ezio evitó a las cámaras y mantuvo su nuevo negocio en las sombras. "Un caballero nunca dijo nada, porque lo que hubiese sido, lo que hubiese vendido en ese momento, la foto, Ezio viviendo de vender zapatillas", añade el artista.

Karen Schwarz pagaba la cuenta

Pero eso no es todo, la historia de Ezio sigue sorprendiéndonos. Recordó una época en que, en pleno proceso de conquista, su billetera estaba un poco misia. Y ahí entra en escena la comprensiva Karen Schwarz, su ahora esposa.

"Me dijo: ¿Tú crees que no me he dado cuenta? A mí no me interesa. Ahí empezó nuestra historia de amor real", comparte Ezio. Y para no hacerlo sentir incómodo en sus salidas, Karen pasaba su tarjeta por debajo de la mesa para pagar la cuenta. "Ella me decía que estuviera tranquilo", cuenta el cantante.

En resumen, Ezio Oliva no solo es el rey de evadir ampayes, sino también el campeón de las salidas económicas. Con ingenio, astucia y el apoyo incondicional de Karen Schwarz, Ezio ha demostrado que en la farándula, ¡la creatividad y la complicidad son la clave! Así que ya sabes, prepárate para más jugadas maestras de Ezio en el espectáculo.