'Flaco' Granda pide disculpas a Yaco Eskenazi por decirle 'miserable': "Fue una broma"

En un giro sorpresivo en el mundo de la televisión, el conocido 'Flaco' Granda extendió una disculpa pública a Yaco Eskenazi durante una transmisión en vivo del programa "Mande quien Mande". Este acto llega después de un incidente en el que Granda había llamado a Eskenazi de "miserable" en tono de broma.

El conductor y ex participante de realities, Yaco Eskenazi, recibió unas inesperadas disculpas en vivo de parte de 'Flaco' Granda, luego de los incidentes que surgieron por comentarios hechos en un programa de televisión. Todo ocurrió en el set de "Mande quien Mande", donde 'Flaco' Granda aprovechó la ocasión para aclarar las cosas frente a las cámaras.

"Más allá de las bromas y aprovechando que fue acá en América lo que pasó lo que sucedió, quiero aclarar que Yaco es un amigo que es una broma lo que tuvimos nosotros en el programa como patas, el comentario fue una broma", explicó Flaco Granda, intentando poner paños fríos a la situación que había escalado en los medios.

Flaco Granda y Yaco Eskenazi en MQM. (Foto: América Televisión)

Flaco Granda, visiblemente apenado, continuó explicando, "Quizás como le dije a él por interno y se lo repito, le pido disculpas si le ocasioné un tremendo lío. Fue una broma que se escapó de las manos porque tú sabes soy así de bromista, de chacota y no pensé que pasaría todo lo que pasó".

A estas disculpas, Yaco Eskenazi respondió de manera inesperada, negando la necesidad de disculparse: "No acepto tus disculpas porque no tienes nada de qué disculparte, fue una broma".

'Flaco' Granda llama miserable a Yaco

El contexto de estas disculpas se remonta a un comentario que 'Flaco' Granda había hecho anteriormente, llamando a Eskenazi "miserable" en un tono jocoso debido a una situación durante un viaje a Disney. Sin embargo, el comentario no fue bien recibido por todos, generando una ola de reacciones y llevando a este momento de disculpa pública.

Además, Yaco tocó el tema de las tensiones recientes entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo, expresando, "Yo ya dije todo lo que tenía que decir. No hay que darle más vuelta a la sopa. Ya se dijo lo que se tenía que decir, ya se explicó. No me puedo hacer responsable de los sentimientos de las otras personas".

Yaco insinuó que las reacciones a las bromas pueden ser exageradas, "Sí supongo, Yo creería que sí. No me gusta juzgar a las otras, no me metería en los sentimientos de las otras personas y si alguien se siente así, es cuestión de resolverlo de la otra persona", refiriéndose a la situación con Ethel Pozo.

Este evento marca un momento significativo en la televisión peruana, donde la línea entre el entretenimiento y la realidad personal parece desdibujarse. Esto muestra la importancia de la comunicación clara y el respeto mutuo incluso en formatos de entretenimiento ligero.