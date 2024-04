Yaco Eskenazi apoya a Natalie Vértiz frente a críticas de Ethel Pozo: "No estoy casado con una mentirosa"

En un giro reciente en el mundo del espectáculo, Yaco Eskenazi ha salido en defensa de su esposa, Natalie Vértiz, tras las acusaciones de Ethel Pozo, quien la llamó mentirosa en un episodio de su programa "América Hoy". El conflicto se desató cuando Vértiz hizo comentarios sobre el tamaño de la casa de Jefferson Farfán y comparó su lujo con el de Ethel Pozo.

Yaco Eskenazi defiende a su esposa

Yaco Eskenazi, en una entrevista para el programa "Amor y Fuego", expresó claramente su posición respecto a las acusaciones contra su esposa. "No estoy casado con una mentirosa", afirmó rotundamente, refiriéndose a los comentarios de Pozo que sugieren que Natalie mintió sobre los 'fast pass' de Disney y el tamaño de la casa de Farfán.

Además, mencionó que no puede controlar cómo se lo tomó Ethel. "Yo primero soy una persona que le gusta juzgar a nadie, yo no me puedo meter en los sentimientos o en las reacciones de otras personas, si alguien se siente así, es cuestión de esa persona resolverlo", dijo el exchico reality.

El ex capitán de 'los leones' de "Esto es guerra" también lamentó la manera en que Ethel Pozo llevó el asunto al público en lugar de manejarlo en privado. "Yo creo que se sintió afectada y reaccionó, pero a veces tenemos que tomarnos un par de segundos para pensar qué es lo que nos está pasando y no de frente salir a responder por otra vía cuando tienes mi teléfono", declaró Yaco.

Yaco cree que Ethel exageró su reacción

Después, el reportero de "Amor y Fuego" le consultó a Yaco Eskenazi lo siguiente: "¿Crees que ella ha exagerado un poco con su reacción?". El esposo de Natalie Vértiz respondió: "Sí supongo, Yo creería que sí. No me gusta juzgar a las otras, no me metería en los sentimientos de las otras personas y si alguien se siente así, es cuestión de resolverlo de la otra persona".

Yaco también aclaró que él fue quien llamó a Ethel para aclarar las cosas, cuando ella le salió con la decisión de terminar la amistad. "Yo fui el que la llamó el mismo domingo a preguntarle qué había pasado cuando vi el tuit y bueno, ahí es cuando ella termina la amistad", agregó riéndose.

Sin embargo, Ethel a través de un live se retractó sobre terminar la amistad. ¿Recalculó sus palabras? "Yo no he dado por terminada mi amistad hoy ni ayer, he conversado con Yaco. Ella ha mentido y entiendo que las personas le crean a Natalie, yo digo esto para que se solidaricen, digo lo que es verdad... Mi casa no es igual a la de Jefferson ni me me hago la pobrecita", dijo la conductora.

Ethel Pozo cuenta porqué no sale a responderle a Rodrigo González, Gigi Mitre y Magaly Medina en un vivo de Instagram y también dice: "los 6 años de amistad (con Yaco y Natalie) quedan" 👇🏼 pic.twitter.com/8RvRB7TBdF — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 15, 2024

Finalmente, Eskenazi aseguró que no habla de este tema con la modelo en su casa y que no le gusta estar envuelta en la polémica. "Creo que preferiríamos que nada hubiese pasado porque no nos gusta estar en medio de noticias que no son positivas y que no nos hacen crecer por ningún lado", concluyó, mostrando su deseo de mantener la paz y la armonía en su entorno.