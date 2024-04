Giselo anuncia EN VIVO que se va de "América Hoy" junto a "Papá Armando": "Tenemos un proyecto en otro canal"

¡El verdadero terremoto! Magaly Medina "incendió Chollywood" ayer por la noche con sus sorpresivas declaraciones sobre "América Hoy". La popular "Urraca" reveló que Gisela Valcárcel habría llamado fuertemente la atención a Armando Tafur, más conocido como "Papá Armando", por lo cual, él habría decidido presentar su carta de renuncia y solo estaría hasta el lunes en el magazine. Tras todos estos rumores, Giselo anunció EN VIVO que junto a su "padre televisivo" tiene un proyecto en otro canal y dio mayores pistas al respecto.

¿Qué conductor de "América Hoy" anunció su salida del programa?

En las últimas horas, no solo Ethel Pozo sino también "América Hoy", espacio que ella conduce, se ha visto en el "ojo de la tormenta". En la más reciente edición de su programa, Magaly Medina sorprendió al revelar que "Papá Armando" habría presentado su carta de renuncia luego de que Gisela Valcárcel le llamara fuertemente la atención por el bajo rating.

Rápidamente, las alarmas se encendieron en Pachacamac y sobre todo en "GV Producciones" y esta mañana, otra "bomba" remeció el magazine de América Televisión. Edson Dávila, el popular "Giselo" anunció EN VIVO que, junto a "Papá Armando" se irán de "América Hoy", ya que, ambos tendrían un proyecto juntos en otro canal.

"Quiero decirles que, efectivamente, "Papá Armando" y yo tenemos un proyecto televisivo en otro canal. Ya se enterarán, no quiero dar más información", reveló Edson Dávila, sin embargo, Janet Barboza, fiel a su estilo, le "bajó la llanta".

"No creo que "Papá Armando" apueste por ti la verdad porque sabe que es doble chamba", señaló la "Retoquitos". "Cuando me vea triunfar le taparé la boca señora, por el momento, no quiero hablar más", respondió Giselo.

Además, en una tremenda indirecta, dio algunas pistas y señaló que no se iría solo. Al parecer, en esta nueva aventura televisiva lo acompañaría Ethel Pozo y Giselo lo hizo saber así. "¿A dónde me voy? A dónde NOS VAMOS hermanita. Dejaré la noticia así y cualquier novedad la sabrán en mi cuenta de Instagram", culminó Edson Dávila.

Edson Dávila en #AméricaHoy: "Papá Armando y yo tenemos un proyecto televisivo en otro canal"

Ethel: "¿a dónde te vas? ¿Derecha o izquierda?"

Edson: "A donde NOS VAMOS".

Entre broma y broma.... 🤭 pic.twitter.com/109fpGnYoz — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 17, 2024

¿Salida confirmada?

Magaly Medina dio mayores detalles de lo que sería la abrupta renuncia de Armando Tafur al programa "América Hoy". Para la "Urraca", su "comadre" habría "explotado" luego de ver los entredichos de su hija Ethel Pozo, quien se ha visto envuelta en más de una polémica en los últimos días.

"No le ha debido agradar que su hija esté en problemas. Que primero su hija mande a rodar a la reportera y que no la apoye y ahora esto (la pelea con Natalie Vértiz)", señaló Magaly.

Además, señaló como posible responsable de este declive del programa a Janet Barboza. Para la conductora de espectáculos, "Papá Armando" le dio mucho "color" a la popular "Retoquitos", y, en su teoría, ella se cree la dueña y señora del programa.

Estas revelaciones de Magaly Medina, sumado a lo dicho por Giselo, alimentan los rumores de la salida de "Papá Armando" de "América Hoy". ¿Se irá con Gisela Valcárcel a un nuevo canal? Lo sabremos más adelante.