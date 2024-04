¡Indignación y dolor! Madre de 'Muñequita Milly' relata los dolorosos últimos días de su hija

Hoy una historia que está causando conmoción en el mundo del espectáculo. La madre de la cantante 'Muñequita Milly', María Sucapuca, ha roto el silencio y compartido detalles desgarradores sobre los últimos días de su hija, quien falleció tras una presunta negligencia médica.

Madre de 'Muñequita Milly' lloró tras audiencia

En una revelación desgarradora, la madre de la fallecida cantante 'Muñequita Milly', María Sucapuca, compartió detalles dolorosos sobre los últimos días de su hija, quien sufrió enormemente antes de su trágica muerte. En medio de lágrimas, la madre relató cómo suplicaron atención médica sin éxito, lo que ha encendido una ola de indignación entre sus seguidores y el público en general.

La señora María relató cómo su hija rogaba por atención mientras sufría intensos dolores, pero las respuestas que recibieron fueron totalmente inapropiadas. "Mi hija en mi delante ha sufrido bastante. ¿Cómo la otra parte va a decir que no había nada? Yo he reclamado: 'mi hija está llorando, a mi hija le duele' (y las enfermeras le respondían) 'Tú estás ahí por eso está llorando, sola la debes de dejar'", contó entre lágrimas.

En momentos tan críticos, la madre pidió desesperadamente que contactaran al doctor encargado, Víctor Barriga Fong, pero las enfermeras no hicieron nada para ayudar. "Pedía por favor el número del doctor, coordina conmigo. Avísale por favor, estás mensajeando nomás, avísale cómo está mi hija", explicó María, mostrando la falta de atención y profesionalismo del personal médico.

María Sucapuca revela que quisieron pagarle

Tras el fallecimiento de 'Muñequita Milly', a la familia le ofrecieron dinero, un gesto que María interpretó como un intento de silenciar el caso. Sin embargo, su respuesta fue firme y clara: "Me dijeron: 'Pónganse de acuerdo'. No, nosotros queremos justicia, no queremos. Mi hija en qué va a quedar, nosotros queremos justicia", afirmó con determinación.

"Quiero justicia, voy a seguir hasta el último. ¡Justicia!... Que no vuelva a operar, que se vaya a la cárcel. Quiero justicia, cómo ha hecho a mi hija, tanto le he reclamado, 'Dr, por favor'. 'Ya va a estar bien', decía", clamó su madre.

Lo más alarmante es que, a pesar de la clausura inicial de la clínica por parte de la autoridades tras este trágico evento, se ha reportado que el establecimiento sigue operando como si nada hubiera pasado. Esto ha generado gran indignación y preocupación sobre cómo se están regulando estas prácticas médicas.

Este caso ha resonado profundamente entre los seguidores de la música folclórica y el público en general, quienes ahora claman por justicia y medidas más estrictas para evitar que tragedias como la de 'Muñequita Milly' se repitan.

La familia de 'Muñequita Milly', apoyada por sus fans y la comunidad, sigue luchando para que este caso no sea olvidado y para que se haga justicia. La historia de 'Muñequita Milly' no solo ha dejado un vacío en el mundo de la música, sino que también ha abierto un debate necesario sobre la responsabilidad médica y la atención al paciente.