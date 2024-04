¿Le llegó la "bendición"? Alondra García Miró más que emocionada al dar una buena noticia a sus seguidores

¡Se conmovió! Alondra García Miró ha demostrado una gran superación desde sus inicios en la televisión. La ojiverde tuvo su ascenso a la fama en "Combate", donde fue pareja de Mario Irivarren, y tras esto, se ha lucido con los diversos trabajos en los que ha estado. Recientemente, compartió con sus seguidores una buena noticia, la cual la tuvo al borde del llanto, ya que, según confesó, es algo que venía esperando desde hace varios años y de inmediato las especulaciones "volaron". ¿De qué se trata esta buena nueva?

¿Qué había dicho sobre la maternidad?

La famosa Alondra García Miró reveló en una charla exclusiva con Milagros Leiva sus planes de ser mamá. La modelo y empresaria, conocida por su romance con Paolo Guerrero, compartió abiertamente sus deseos de convertirse en madre y los proyectos que tiene con su actual pareja, el empresario millonario Francisco Alister Moreno.

En palabras sencillas, Alondra dijo: "Quiero ser madre. ¿Siento el reloj biológico? Sí. Quiero ser madre sí, pero ahorita, en este momento, no lo tengo planeado, pero me gustaría congelar óvulos como te conté y bueno, no sé. Creo que todo va a llegar en el momento que tenga que llegar si Dios así lo quiere y lo permite".

Lo que nos tiene a todos con la duda es: ¿Francisco Alister Moreno será el futuro papá? Pues, Alondra nos sorprendió al confesar: "Pero yo siento que nos conocemos de años y vidas. Como si fuese de otras vidas. Hemos conversado de los hijos, pero él es súper ajeno a lo que yo me dedico. Él es empresario nato y puro".

Alondra García Miró se conmueve con noticia

En los últimos días, Alondra García Miró se ha visto más feliz que nunca en sus redes sociales paseando por República Dominicana. Tras su última entrevista con Milagros Leiva, la expareja de Mario Irivarren no se ha salvado de las especulaciones y del anhelo de sus seguidores, quienes quieren verla convertida en madre.

Tras todo esto, la ex de Paolo Guerrero sorprendió a más de uno al utilizar su cuenta de Instagram para anunciar una buena nueva a todos sus seguidores. La exchica reality se mostró muy emocionada y reveló que esto era algo que venía esperando desde hace muchos años.

Las alarmas se dispararon y cuando todos pensaban que iba a anunciar su embarazo, las ilusiones de sus seguidores se desvanecieron. Alondra reveló por todo lo alto que logró recuperar su página de Facebook tras varios años de lucha y esa noticia la tiene más que contenta.

"Chicos, tengo una muy buena noticia que darles y es que recuperé mi página de Facebook, después de años de tenerla hackeada, felizmente, el equipo que estuvo detrás, ha estado día tras día tratando de comunicarse con Facebook para que me la devuelvan", dijo al inicio en su video.

"Ha sido un proceso largo, quiero agradecerles por todas las veces que me ayudaron a reportar la página, así que ya la tenemos de vuelta, ya borré todas esas publicaciones que habían hecho, terroríficas y bueno ahora la voy a tener al día. Recuerdo que ustedes me escribieron diciendo 'por qué alguien está haciendo un en vivo en tu página', pero ya la tenemos de vuelta", agregó.