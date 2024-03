¡Inolvidable! Laura Pausini sorprendió al cantar con su imitadora de "Yo Soy Kids" en su concierto en Lima

Laura Pausini, la súper estrella italiana, la rompió en su mega show en Lima. Fue una noche para recordar en el Arena 1 de la Costa Verde de San Miguel. La gira mundial de Laura, 'Laura Pausini World Tour', trajo pura magia a Perú. Y no solo eso, que su imitadora peruana se subió al escenario y cantó con ella.

Laura Pausini cantó con su imitadora de "Yo Soy Kids"

El concierto fue un viaje por los éxitos de Laura Pausini, desde los nuevos hasta los de toda la vida. Hubo luces, colores y cambios de vestuario, y la gente no dejaba de bailar y disfrutar. Fue una fiesta completa.

Pero la movida más emocionante fue cuando Laura Pausini invitó a Fiorella Caballero al escenario. ¿Y quién es ella? Pues nada más y nada menos que la imitadora de Laura de "Yo Soy Kids". Fiorella, con su cartel que decía "Soy tu mini Pausini, quiero cantar contigo", se robó el show.

En palabras simples, fue un momentazo. Laura y Fiorella cantaron juntas el temazo "Amores extraños". ¿Y qué pasó después? Fiorella le contó a Laura quién era, y Laura se puso en shock, pero con una sonrisa enorme: "Yo sé quién eres tú en el programa, muchas gracias por imitarme". ¡Pura emoción!

Después del show, Laura no aguantó la emoción y compartió en sus redes una video con Fiorella en sus historias. Además, agradeció estar en nuestro país. ¿Sabes qué dijo? "Perú, yo te adoro. No pueden pasar tantos años para que regrese porque el amor que he recibido esta noche fue inmenso. Gracias siempre". ¡Aww, cómo nos derrite el corazón!

La noche fue más que música y luces. Laura también se volcó a las redes para mostrar cómo le decoraron el camerino con detalles andinos. ¿Te imaginas? Pompones de colores y un retablo de Ayacucho. Hasta usó pompones con colores andinos para darle onda a su look.

Laura enamoró a sus fanáticos peruanos en concierto

El concierto duró casi tres horas, y las cámaras de "Amor y Fuego" captaron cada momento. Laura, más feliz que nunca, gritó al público: "¡Qué público increíble! ¡Qué maravilla! ¡Qué amor! Yo te amo Perú". Y Perú le devolvió todo ese amor con aplausos y gritos.

En fin, fue una noche mágica, llena de música, sorpresas y pura buena onda. Laura Pausini no solo es una mega estrella, sino que también es la reina de la humildad. ¡Y eso la hace única!

En resumen, el concierto no fue solo música, fue un abrazo gigante de Laura Pausini a su público peruano. Todos salieron con el corazón lleno y una sonrisa de oreja a oreja. ¡Esa es la magia de Laura!