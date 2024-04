Madre de Milett Figueroa sobre relación de su hija con Tinelli: "Por más grande que sea el problema..."

Martha Valcárcel, madre de la conocida modelo Milett Figueroa, ha salido al paso de los rumores que giran en torno a la relación de su hija con el presentador argentino Marcelo Tinelli. Aunque desmintió que exista una crisis, ciertos comentarios suyos han dejado entrever que podría haber habido algún conflicto.

Mamá de Milett Figueroa sobre relación de su hija con Tinelli

En el corazón de los rumores que rodean la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, Martha Valcárcel, madre de la modelo peruana, ha decidido romper su silencio. Mientras las especulaciones de una posible crisis siguen circulando, doña Martha aprovechó una entrevista para aclarar cómo ve la situación su hija y el presentador argentino.

Inicialmente, Martha descartó los rumores de mala relación entre Milett y las hijas de Tinelli, enfatizando que en las relaciones amorosas, las opiniones de terceros no deberían importar. "¡Más demostraciones de que sus hijas nunca dijeron nada negativo. Hay que poner todo, no solo lo que destruye. El mundo puede hablar, pero solo vale la palabra dicha, ¿Los terceros...?", declaró la madre de Milett con firmeza.

Declaraciones de Mirtha Valcárcel sobre Milett y Tinelli. (Foto: América Hoy)

Sin embargo, un comentario posterior de Martha ha dado mucho de qué hablar, pues parece indicar que la pareja sí enfrentó desafíos. "Dios dice: 'Por larga que sea la tormenta , el sol siempre vuelve a brillar, por más grande que sea tu problema , confía en mí yo jamás te soltaré'", mencionó, lo que ha sido interpretado por muchos como una señal de que efectivamente hubo momentos difíciles en la relación.

Milett asegura no ser interesada

Milett también se ha pronunciado sobre las especulaciones, defendiendo la autenticidad de su amor por Tinelli. En respuesta a las acusaciones de que su relación podría estar motivada por intereses, la modelo fue clara y directa.

"La gente sabe que trabajo toda mi vida, ayudo a todo el mundo, me encanta trabajar, puedo tener una relación con quien sea porque tengo sentimientos y no siempre las relaciones son por interés, señores comentaristas, investíguenme, investiguen todo lo que he hecho", afirmó Milett.

Milett Figueroa le responde a los comentaristas de espectáculos de Argentina que le han tirado en las últimas semanas: "Investíguenme si quieren" #MQM #LAM pic.twitter.com/zR4p8EYdhl — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 12, 2024

La entrevista ha servido para arrojar algo de luz sobre la situación actual de la pareja, mostrando que, pese a los desafíos, ambos están decididos a mantenerse firmes frente a las críticas. La madre de Milett, en particular, parece dispuesta a defender a su hija de cualquier acusación, asegurando que la relación con Tinelli es sólida y sincera.

Con estos nuevos testimonios, los fanáticos y seguidores de la pareja pueden esperar más claridad y menos especulación en torno a su relación, mientras Milett y Marcelo Tinelli continúan navegando por el complicado mundo del espectáculo y la prensa.