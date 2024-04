Magaly critica a Ethel Pozo por pelea con Natalie Vértiz: "La 'moscamuerta' creó todo un melodrama"

Magaly Medina no tuvo pelos en la lengua para 'parchar' a Ethel por haberse hecho la víctima ante una broma que ella lo tomo bastante personal.

Cómo se sabe Natalie afirmó que Ethel tiene una casa grande como la de Jefferson Farfán y que además compra el mega fast past cuando visita Disney World.

No se guardó nada

En el último programa de Magaly TV la firme, la conductora no dudó en criticar duramente a Ethel Pozo por haber exagerado una broma que le hizo Natalie Vértiz al dejar entrever que Pozo tiene una vida privilegiada y se quiere "hacer la loca".

Ante ello la popular "Urraca" despotricó en contra de la hija de Gisela Valcárcel por crear un drama y una telenovela de una broma que nunca fue mal intencionada.

"La 'moscamuerta' creó todo un melodrama turco con mezcla de mexicana y venezolana, le faltaron las lágrimas para corolar toda esta historia... es patético es espectáculo que ella ha dado", dijo Magaly.

🗣 🔥 🌶#MagalyMedina criticó duramente a #EthelPozo y le recordó que ser hija de #GiselaValcárcel y tener casa de playa con muelle propio no es la realidad de todos los peruanos. ¿Qué opinas? 📣

Asimismo, afirmó que hay personas que no tienen autoridad moral para criticar a los demás ya que Ethel también tiene una vida acomodada gracias al trabajo de su madre y por lo que hoy en día no ha sufrido para estar donde está.

"Tampoco es la realidad de todos los peruanos tener una madre que se llame Gisela Valcárcel, haber nacido en cuna de oro", arremetió la periodista.

Asimismo, la conductora afirmó que Natalie tiene una trayectoria intachable porque jamás ha buscado pleitos que la involucren en escándalos al igual que su esposo Yaco Eskenazi quienes han sabido manejar su actitudes y siempre demostrando ser una pareja sólida.

Finalmente, la "Urraca" criticó a Ethel por haber tomado la drástica decisión de terminar su amistad con Yaco y Natalie por una broma.

"Tiene que recurrir a la pelea barata", mencionó la conductora.

Ethel Pozo revela detalles de su llamada con Yaco

En horas de la mañana del último lunes 15 de abril, Ethel Pozo decidió romper su silencio a través de las pantallas y se mandó con todo en contra de Natalie Vértiz. La exreina de belleza había manifestado su sorpresa por lo sorprendida que se mostró la conductora de "América Hoy" al entrar a la casa de Farfán e incluso la tildó de "graciosa" y "chistosa".

Estas palabras, entre otras, no fueron del agrado de Ethel Pozo, quien le respondió fuerte y claro en "América Hoy". Fue la propia hija de Gisela Valcárcel quien confesó que el último domingo dio por finalizada su amistad con Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz tras una llamada con el capitán histórico de "Esto es Guerra".

Ethel Pozo cuenta porqué no sale a responderle a Rodrigo González, Gigi Mitre y Magaly Medina en un vivo de Instagram y también dice: "los 6 años de amistad (con Yaco y Natalie) quedan"

"Él me llamó ayer, hemos terminado la amistad, pero nosotros en 6 años jamás tuvimos problema, pero como le dije a Yaco, ella habla... ¿Salió Natalie a hablar al flaco granda y Janet? No, siento que hay algo contra mí", señaló Ethel Pozo muy fastidiada.

Sin embargo, parece que la hija de Gisela Valcárcel se olvidó de lo declarado en la mañana, ya que horas más tarde, señaló todo lo contrario. Ethel aseguró que NO DIO por finalizada su amistad con su excompañero de conducción, aunque no especificó nada sobre Natalie Vértiz.