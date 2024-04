Magaly Medina critica a Ethel por hacerse la 'pobrecita': "Ella es la hija privilegiada, todo le dieron masticadito"

Magaly Medina no dudo en decirle de todo a Ethel Pozo luego de protagonizar una polémica pelea con Natalie Vértiz todo por una simple broma que al parecer la hija de Gisela Valcárcel no entendió.

La conductora de espectáculos le recordó que no es una mujer que haya sufrido para tener todo lo que tiene ahora y si hoy en día goza de los lujos es porque su madre se esforzó para dárselo.

Sin filtro

Magaly Medina no se guardó nada tras comentar la polémica pelea que tuvo Ethel Pozo con Natalie Vértiz luego de que la hija de Gisela se sorprendiera al visitar la casa de Jefferson Farfán.

La modelo solo reveló que Ethel no es ajena a los lujos ya que ella también goza de ellos, lejos de aceptar la broma con humor se sintió ofendida ya que considera que no tiene los medios económicos como Jefferson Farfán.

Sin embargo, Magaly le recordó que ella no sabe lo que es venir de abajo y romperte la espalda para tener un futuro mejor.

@teleguiape 🗣 🔥 🌶#MagalyMedina criticó duramente a #EthelPozo y le recordó que ser hija de #GiselaValcárcel y tener casa de playa con muelle propio no es la realidad de todos los peruanos. ¿Qué opinas? 📣 Video: MagalyTVLaFirme #Espectáculos #fyp #virals ♬ sonido original - Teleguía Perú

Pues como se sabe, Gisela empezó en el mundo de la televisión siendo una bailarina para luego poco a poco y con los años ser la mujer respetada que es hoy en día.

"Ethel ha vivido como una reina como una princesa siempre a ella le dieron todo, ella no tuvo que ir a vender sándwiches en la playa como su mamá, ella no tuvo que estar vestida de batatlana en un cafeteatro, ella no tuvo que vestir poca ropa y andar de bailarina en los programas cómicos eso lo hizo su madre", dijo Magaly.

Asimismo, Magaly afirmó que Ethel nunca tuvo necesidades económicas ya que su madre tenía todo lo necesario para darle una niñez con todo lo que una menor necesitaba y hasta incluso más.

"Naciste en cuna de oro creciste en cuna de oro y haber tenido todas las facilidades que el dinero de tu madre de su trabajo porque Gisela Valcárcel se inició de abajo ella no tuvo una niñez llena de lujos y privilegios como sí lo tuvo ella", agregó.

Finalmente, la "Urraca" afirmó que si Ethel tiene un programa es gracias a su madre ya que otro productor no hubiera apostado por ella para la conducción de algún segmento.

"A Ethel le han dado todo masticadito, le han dado el programa que tiene porque su mamá es la dueña", finalizó.

Magaly critica a Ethel Pozo por pelea con Natalie Vértiz: "La 'moscamuerta'

En el último programa de Magaly TV la firme, la conductora no dudó en criticar duramente a Ethel Pozo por haber exagerado una broma que le hizo Natalie Vértiz al dejar entrever que Pozo tiene una vida privilegiada y se quiere "hacer la loca".

Ante ello la popular "Urraca" despotricó en contra de la hija de Gisela Valcárcel por crear un drama y una telenovela de una broma que nunca fue mal intencionada.

"La 'moscamuerta' creó todo un melodrama turco con mezcla de mexicana y venezolana, le faltaron las lágrimas para corolar toda esta historia... es patético es espectáculo que ella ha dado", dijo Magaly.

Asimismo, afirmó que hay personas que no tienen autoridad moral para criticar a los demás ya que Ethel también tiene una vida acomodada gracias al trabajo de su madre y por lo que hoy en día no ha sufrido para estar donde está.

"Tampoco es la realidad de todos los peruanos tener una madre que se llame Gisela Valcárcel, haber nacido en cuna de oro", arremetió la periodista.